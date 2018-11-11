11 листопада відбувся чвертьфінал популярного шоу "Танці з зірками 2018". П'ять пар вийшли на паркет, щоб показати ефектні постановки.

Всього 2 прямі ефіри залишились до грандіозного фіналу шоу "Танці з зірками 2018". Відтак учасники ще наполегливіше тренувались, щоб показати, на що вони здатні на паркеті. Здивувати зіркових суддів їм все ж вдалось: під пісні, які виконували популярні українські артисти, танцівники показали ефектні постановки. Окрім цього, пари підготували ще один надскладний танець.

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Відкрили прямий ефір Мішель Андраде та Женя Кот. Артистка, яка днями відсвяткували день народження, з піднесеним настроєм вийшла на паркет. Сучасний поп-джаз вони станцювали під запальну пісню Бейонсе.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Жені Кота

Наступними підкорювати паркет вийшли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Пара, яка в попередньому прямому ефірі вперше потрапила до зони ризику, ще наполегливіше готувалась до шоу. Учасники станцювали ліричний фокстрот під пісню Сергія Бабкіна.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

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А от Іраклі Макацарії та Яні Заєць вдалось здивувати зіркових суддів. Продюсер перевтілився у брутального мужчину та вийшов на паркет із ритмічним джайвом. Під час постановки Іраклі та Яна запалили не тільки паркет, але й фортепіано.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Харизматична Леся Нікітюк та її партнер Максим Єжов рішуче налаштовані потрапити до фіналу. Для 12 випуску пара підготувала романтичний контемп, забувши про гумор. Ефектний номер Леся і Максим станцювали під пісню Гайтани.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Чи не найхвилюючим був вихід на паркет Павла Вишнякова і Юлії Сахневич. Танцівниця серйозно травмувала спину в попередньому випуску, однак за тиждень вона подолала травму та продовжила участь у шоу. Пара станцювала яскравий бродвейський джаз.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахневич

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Вдруге підкорювати серця глядачів вийшли Мішель Андраде та Женя Кот. Організатори шоу запросили скандального співака Alekseev, який неодноразово виступав у Росії. Під пісню артиста пара станцювала танго.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Жені Кота

Одні з фаворитів шоу – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова – підготували танець-флірт. Під ритми гарячої самби пара показала курортний роман.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

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Під зворушливий спів Тіни Кароль фаворити шоу Іраклі Макацарія та Яна Заєць виконали емоційний модерн. Пара показала почуття закоханих у танці, що підкорив зіркових суддів.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Леся Нікітюк та Максим Єжов, які мають, мабуть, найбільшу армію прихильників, показали життєву історію в запальному свінгу. Зірка перевтілилась в справжню одеситку, яка зустріла моряка. Номер був наповнений гумором, відтак всі глядачі не стримували сміху.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

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Закрили чвертьфінал шоу "Танці з зірками 2018" Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Пара вирішила проекспериментувати та станцювати під хіт Onuka "Місто". В ефектному номері Павло та Юлія змішали ча-ча-ча та сучасну хореографію.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахневич

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік , танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор" , "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.