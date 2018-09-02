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"Танці з зірками 2018" 2 випуск: хто першим покинув проект

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"Танці з зірками 2018" – 1 випуск
"Танці з зірками 2018" – 1 випуск / 24 Канал

26 серпня на телеканалі "1+1" відбулась прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Глядачі з нетерпінням очікували на анонсоване шоу та вже у другому випуску підтримували своїх кумирів смс-повідомленнями. Однак, за умовами проекту, одна пара вперше покинула танцювальний паркет.

Прем'єра "Танців з зірками" відбулась 26 серпня. До довгоочікуваного проекту готувались 14 представників українського шоу-бізнесу, які з нетерпінням чекали виходу на паркет. Згідно з умовами шоу, до другого прямого ефіру потрапили всі конкурсанти.

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Оцінювали танці незмінні журі – тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. За правилами шоу, судді оцінюють танцювальні пари (максимум – 10 балів), які сумуються з смс-голосуваннями глядачів. 

Та несподівано проект покинули одразу дві пари. Спершу стало відомо, що Славу Камінську та Ігоря Кузьменка дискваліфікували з шоу "Танці з зірками 2018". Через отриману на репетиції травму спини співачка, за порадами медиків, не може виходити на паркет. Відтак танцівники пообіцяли, що візьмуть участь в наступному сезоні розважального шоу. 

 

Окрім цього, за умовами шоу "Танці з зірками 2018", судді обирали між двома парами, які в результаті голосування зіркових експертів та глядачів отримали найменшу кількість балів. Під загрозою опинились Денис Берінчик та Злата Огневич з партнерами. Монатік віддав свій голос співачці, а от Катерина Кухар проголосувала за боксера. Влад Яма, чий голос був вирішальним, надав перевагу Денису Берінчику та Катерині Бєлявській. 

Відтак у 2 прямому ефірі проекту шоу "Танці з зірками 2018" покинули Злата Огневич та Дмитро Жук.  

 

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивіться онлайн – виступ Злати Огневич та Дмитра Жука

Відео з'явиться згодом

Танці з зірками Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари.

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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