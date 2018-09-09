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"Танці з зірками 2018" 3 випуск: хто покинув шоу

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Танці з зірками 2018 3 випуск – хто покинув шоу
Танці з зірками 2018 3 випуск – хто покинув шоу / 24 Канал

26 серпня на телеканалі "1+1" відбулась прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Несподівано під час другого прямого ефіру проект покинули одразу ж дві пари. Кількість учасників зменшилася і 9 вересня.

Як відомо, у попередньому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018" одразу 2 зіркові пари розпрощались з проектом. За результатами голосування суддів і глядачів, паркет покинули Злата Огневич та Дмитро Жук. Окрім цього, травма, отримана під час тренування, завадила Славі Камінській взяти участь у шоу. Співачка разом із Ігорем Кузьменком так і не вийшла на паркет. 

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Під час прямого ефіру судді виставили свої бали учасникам. Вкінці турнірної таблиці опинились Леся Нікітюк та Максим Єжов. Однак харизматичну телеведучу врятували глядачі, віддавши свої голоси за її виступ. 

 

За результатами голосування, дві пари опинились під загрозою виходу з шоу – Микола Тищенко та Нана, Павло Зібров та Марія Шмельова. 

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Глядачі віддали значно більше своїх голосів за ресторатора і його партнерку на паркеті, відтак організатори шоу вирішили не робити фінальне голосування зіркових суддів. У третьому прямому ефірі шоу покинули Павло Зібров та Марія Шмельова.

 

Артист зізнався, що це був великий ризик та насолода виступати на паркеті "Танці з зірками 2018". Співак додав, що це був чудовий досвід.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Зіброва

Танці з зірками
Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари.

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі "1+1". Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
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