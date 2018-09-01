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Танці з зірками 2018: Аніта Луценко показала ноги в синцях

263 Читать новость на русском
Аніта Луценко
Аніта Луценко / tv.ua

Фітнес-тренер Аніта Луценко, хоч і звикла до травм, однак все ж показала, наскільки травматичними бувають танці.

Українські знаменитості готуються до другого прямого ефіру популярного шоу "Танці з зірками 2018", що відбудеться 2 вересня. Однак артисти не тільки демонструють свої досягнення, але й чимало синців. Так, фітнес-тренер Аніта Луценко засвітила ноги, вкриті в синцях. 

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу

Ось до чого приводять танці – сині ніжки,
– зазначив партнер Аніти Луценко на паркеті Олександр Прохоров. 

 

Зазначимо, що це не єдині травми, якими вже похизувались зірки. Леся Нікітюк невдало виконала елемент постановки, відтак пошкодила собі руку. Упродовж тижня успішна телеведуча носить спеціальну пов'язку.

 

А от співачка Слава Камінська взагалі опинилась на грані виходу з проекту. Артистка відмовилась брати участь у першому ефірі "Танці з зірками 2018" через отриману травму спини. Лікарі зазначили, що знаменитість не може танцювати щонайменше 10 днів. Однак Слава Камінська запевнила, що буде робити все можливе, щоб вийти на паркет в другому випуску шоу. 

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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