Танці з зірками 2018: Аніта Луценко показала ноги в синцях

Фітнес-тренер Аніта Луценко, хоч і звикла до травм, однак все ж показала, наскільки травматичними бувають танці.

Українські знаменитості готуються до другого прямого ефіру популярного шоу "Танці з зірками 2018", що відбудеться 2 вересня. Однак артисти не тільки демонструють свої досягнення, але й чимало синців. Так, фітнес-тренер Аніта Луценко засвітила ноги, вкриті в синцях.

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Ось до чого приводять танці – сині ніжки,

– зазначив партнер Аніти Луценко на паркеті Олександр Прохоров.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 1 Вер 2018 р. о 12:31 PDT

Зазначимо, що це не єдині травми, якими вже похизувались зірки. Леся Нікітюк невдало виконала елемент постановки, відтак пошкодила собі руку. Упродовж тижня успішна телеведуча носить спеціальну пов'язку.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 29 Сер 2018 р. о 11:03 PDT

А от співачка Слава Камінська взагалі опинилась на грані виходу з проекту. Артистка відмовилась брати участь у першому ефірі "Танці з зірками 2018" через отриману травму спини. Лікарі зазначили, що знаменитість не може танцювати щонайменше 10 днів. Однак Слава Камінська запевнила, що буде робити все можливе, щоб вийти на паркет в другому випуску шоу.