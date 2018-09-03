"Танці з зірками 2018": чим запам'ятався 2 випуск – найяскравіші моменти у фото
2 вересня на телеканалі "1+1" відбувся 2 випуск розважального шоу "Танці з зірками". Глядачі з нетерпінням очікували на анонсоване шоу та підтримували своїх кумирів смс-повідомленнями. Недільне шоу запам'яталось не лише неочікуваним вильотом одразу двох пар, а й яскравими фото.
Новий сезон "Танців з зірками" 2018 обіцяє бути надзвичайно цікавим. За правилами проекту, у шоу візьме участь 14 пар. У формі челенджу зірки впродовж 2 місяців погоджувались на участь у проекті. Після наполегливих тренувань знаменитості вийшли на паркет у супроводі професійних танцівників.
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Оцінювали танці незмінні журі – тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. За правилами шоу, судді оцінюють танцювальні пари (максимум – 10 балів), які сумуються з смс-голосуваннями глядачів. За підсумками голосування кожного ефіру одна пара покидатиме проект. За підсумками глядацьких і суддівських голосувань, проект покинула пара Злати Огневич та Дмитра Жука. Також через серйозну травму, з шоу дискваліфікували пару Слави Камінської та Ігоря Кузьменка.
Журналісти проекту "Танці з зірками" опублікували декілька яскравих фото з виступів танцювальних пар, які зачаровують своїм талантом та харизмою.
Мішель Андраде і Женя Кот
Павло Зібров і Марія Шмельова
Руслан Сенічкін і Яна Цибульська
Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова
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Павло Вишняков і Юлія Сахнєвіч
Оксана Марченко і Дмитро Чаплін
Денис Берінчик і Катерина Бєлявська
Микола Тищенко і Анастасія Кумейко
Аніта Луценко і Олександр Прохоров
Іраклі Макацарія і Яна Заєць
Маша Єфросиніна і Макс Леонов
Злата Огневич і Дмитро Жук
Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.
Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.