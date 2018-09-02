"Танці з зірками 2018" 2 випуск: хіп-хоп Павла Зіброва та "сюрприз" від Лесі Нікітюк

26 серпня в Україні відбулась прем'єра танцювального шоу "Танці з зірками 2018". Відтак щонеділі зіркові учасники проекту будуть боротись за перемогу, показуючи результати наполегливих тренувань. У другому випуску шоу вперше покине одна пара.

Перший ефір популярного шоу здивував прихильників "Танці з зірками 2018". Всі учасники підкорили ефектними хореографічними постановками та вправністю.

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За правилами шоу, всі танцівники пройшли до другого прямого ефіру. Упродовж тижня знаменитості з професійними танцівниками готувались до наступного виходу на паркет, тому вже 2 серпня стане відомо, хто першим покине "Танці з зірками 2018". На результати впливатимуть як судді, які виставлять свої оцінки кожній парі, так і глядачі, які відправлятимуть смс-повідомлення за своїх фаворитів.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 2:51 PDT

Першими на паркет вийшли Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Зіркова пара станцювала енергійний квікстеп під популярну пісню Френка Сінатри "New York, New York". Іраклі та Яна зобразили романтичне побачення, яке почалось з гри продюсера на саксофоні та закінчилось поцілунком.

Монатік зазначив: пара чудово розпочала 2 прямий ефір. Водночас Влад Яма пожартував, що побачення Іраклі знов завершилось без освідчення, а в рухах пари були помилки. А от Катерина Кухар була більш лояльною до танцівників та навіть запропонувала Іраклі персональні уроки.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Наступними підкорювати паркет вийшли талановиті Леся Нікітюк з Максимом Єжовим. Пара упродовж тижня освоювала техніку вальсу. Пошкоджена під час першого ефіру рука Лесі Нікітюк не завадила виконати всі па.

Сукня телеведучої була у формі букету квітів, який вкінці номеру Максим Єжов зірвав з Лесі Нікітюк. Зірка залишилась у суцільному купальнику, засвітивши стрункі ноги.

Знамениті судді оцінили вибір пісні – "Тримай" та пожартували, що постановка є тематичною до Дня знань.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу Після зворушливого контемпу в першому ефірі Аніта Луценко та Олександр Прохоров станцювали пристрасне аргентинське танго. Тендітна фітнес-тренер "вбила" партнера вкінці виступу.

Катерина Кухар відзначила, що натхнення для постановки хореограф черпав з вистави "Віолончель". Влад Яма додав, що його увагу привертали спортивні плечі Аніти, однак всі па зірки виконали правильно. А от Монатік був в захопленні від виступу пари.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Аніти Луценко та Олександра Прохорова

Ефектно на паркеті з'явились Микола Тищенко і Нана. Пара, яку після першого ефіру можна сміливо назвати найепатажнішою, станцювала пристрасне танго. Звабливі па та костюми можуть знов розбурхати мережу.

Монатік зазначив, що всі хейтери найбільше чекали виступу Миколи Тищенка, бо він – чудовий шоумен, якому під силу вивчити будь-який танець. Влад Яма заявив, що не всі рухи були ідеальними та дав майстер-клас для Тищенка. На хвилі гарячого танцю Катерина Кухар вперше дала пікантний коментар. "Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Нани Читайте також: Танці з зірками 2018: Олена Шоптенко показала кумедні кадри з репетицій А Мішель Андраде з Євгеном Котом обрали для другого прямого ефіру ліричний хіп-хоп. Упродовж тижня пара показувала фрагменти тренувань у своїх блогах, заінтригувавши прихильників танцювальними па. Учасники шоу показали, як двоє закоханих з'ясовували стосунки. В пориві танцю Мішель ледь не впала з імпровізованого ліжка. Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 12:08 PDT Влад Яма пожартував, що стосунки Мішель та Євгена стрімко розвиваються, а Монатік додав, що імена зірок звучать як назва романтичної книги. На хвилі ліризму Катерина Кухар продекламувала віршовані рядки. "Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Євгена Кота Відео з'явиться згодом Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова здивували всіх виконанням запального пасодоблю. Пара зобразила дуель на Дикому Заході пристрасними па. Катерина Кухар зазначила, що перехвалила танцівників, а танець був на рівні "чайників". Монатік назвав пасодобль у виконанні Ігоря та Ілони диким, а Влад Яма зізнався, що "думав про гумориста вночі". Хореограф сказав, що жартівники завжди завойовували глядачів, відтак у пари є всі шанси на перемогу.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Романтичний віденський вальс обрали Денис Берінчик та Катерина Бєлявська. Оскільки судді нарікали, що пара минулого разу показала забагато підтримок, на цей раз танцівники вирішили підкорити всіх майстерністю вальсування.

Та цей вальс не був звичайним: танцівники виконали його під українську народну пісню та розповіли магічну історію втрати коханого.

Влад Яма похвалив Дениса Берінчика за те, що він дослухався до порад суддів, а Катерина Кухар зазначила, що боксер був надто зосереджений на партнерці. Монатік подякував постановникам за ефектне шоу та сказав, що Берінчик може стати еталоном для спортсменів.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Бєлявської

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Маша Єфросиніна з Максимом Леоновим обрали запальну самбу. Під час танцю телеведуча згадала, коли вона важила 80 кілограмів, адже зірка розпочала виступ в об'ємній ковдрі. Кумедна постановка розсмішила всіх глядачів, а у виступі взяв участь навіть Юрій Горбунов.

Катерина Кухар зазначила, що шоу наче створене для цього виступу, та подарувала харизматичній Маші балетне взуття. Монатік підкреслив гумористичність виступу, а Влад Яма назвав помилки зіркової пари.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Маші Єфросиніної та Максима Леонова

Виклик від зіркових суддів прийняли Павло Зібров та Марія Шмельова. Як і радив Монатік, пара станцювала ритмічний хіп-хоп, показавши "зі-брейк" під запальну пісню гурту "Время и Стекло". Під час виступу на паркет вийшли танцівниці з масками Павла Зіброва.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 1:04 PDT

Монатік зазначив, що співак є прикладом для молоді. Катерина Кухар поаплодувала Павлу Зіброву стоячи, а Влад Яма заговорив віршами.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Зіброва та Марії Шмельової

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Після критики зіркових суддів Злата Огневич вдвічі посиленіше готувалась до другого випуску шоу. Разом з Дмитром Жуком вона станцювала гарячу румбу, показавши романтичну історію в кінотеатрі. Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 1:14 PDT

Катерина Кухар назвала співачку "сплячою красунею", а Монатіку та Владу Ямі забракло пристрасті на паркеті.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Злати Огневич та Дмитра Жука

Відео з'явиться згодом

А Павло Вишняков з Юлією Сахневич намагаються втримати прихильність зіркових суддів. Після численних похвал в минулому випуску шоу пара відтворила на паркеті запальну та аристократичну сальсу.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 1:22 PDT

Всі троє зіркових суддів зійшлись у думці, що Павло та Юлія – головні претенденти на перемогу в шоу.

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахневич

Відео з'явиться згодом Скандальна Оксана Марченко, участь якої в проекті запекло обговорювала вся мережа, станцювала з Дмитром Чапліном гарячий ф'южн. Зірка приміряла образ гарячої циганки, чим здивувала глядачів. Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 1:32 PDT Катерина Кухар порівняла Оксану Марченку з Шакірою. Влад Яма дав поради телеведучій щодо легкості виконання па, а Монатік був в захопленні від перевтілення пари. "Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Оксани Марченко та Дмитра Чапліна Відео з'явиться згодом Читайте також: Маша Єфросиніна емоційно прокоментувала свій виступ на "Танцях з зірками" Слава Камінська, яка травмувалась під час репетиції, не вийшла на паркет вдруге, відтак разом з Ігорем Кузьменком була дискваліфікована з шоу. Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 2 Сен 2018 в 7:41 PDT Найважче на паркеті прийшлось Руслану Сенічкіну та Яні Цибульській. Фаворити попереднього випуску намагались втримати свою позицію лідерів, станцювавши темпераментний фокстрот. Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 1:59 PDT Побоювання Руслана були не даремними: зіркові судді зазначили, що танець був біднішим за попередній виступ. "Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – виступ Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської Відео з'явиться згодом

За результатами голосування суддів, першу сходинку зайняв Павло Вишняков з Юлією Сахневич. А от Злата Огневич та Дмитро Жук отримали найменшу кількість балів та в результаті голосування журі покинули проект "Танці з зірками 2018".

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік, танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.