"Танці з зірками 2018" 3 випуск: як учасники шоу станцювали "50 відтінків кохання"

На телеканалі 1+1 стартувало популярне шоу "Танці з зірками 2018". Відомі представники українського шоу-бізнесу всього за тиждень вивчають новий танець та демонструють свою вправність на паркеті. Цього разу пари станцюють "50 відтінків кохання".

"Танці з зірками 2018" поступово підкорює Україну. За прямими ефірами шоу стежать тисячі глядачів, які вже впливають на подальший розвиток шоу. Саме прихильники проекту в тандемі із зірковими суддями вирішують, хто покине шоу на початковому етапі боротьби.

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9 вересня відбувся третій прямий ефір. За задумом організаторів проекту, зірки станцювали гарячі танці на тему "50 відтінків кохання". Окрім цього, 12 пар розповіли свої романтичні історії на паркеті.

Відкрили третій прямий ефір фаворити суддів Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Пара оживила на паркеті історію кохання Квазімодо та Есмеральди. Павло та Юлія станцювали зворушливий фокстрот з драматичним сюжетом.

Катерина Кухар зізналась, що приголомшена від танцю Павла та Юлії, хоч пара допустила кілька помилок. Монатік назвав виступ міні-спектаклем, а Влад Яма назвав постановку "до непристойності красивою".

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахневич

Маша Єфросиніна та Максим Леонов присвятили свій танець всім жінкам, які коли-небудь страждали від кохання. На паркеті пара чуттєво станцювала віденський вальс, показавши сварку закоханих, що прагнуть зберегти свої стосунки.

Влад Яма порадив Маші та Максима бути максимально відвертими у танці, а от Катерина Кухар зазначила, що повірила в історію пари та вказала на помилки телеведучої. Водночас Монатік подякував за найкращий вальс від початку шоу.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Маші Єфросиніної та Максима Леонова

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Наступними підкорювати паркет вийшли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Зірки обрали пристрасне танго, щоб показати "50 відтінків кохання". Танцівниця зіграла запальну лікарку, яка зваблює пацієнта з переломами рук.

Монатік продовжив жарт Юрія Горбунова про медичну реформу, а Влад Яма вказав на помилки гумориста. Катерина Кухар відзначила, що уроки Ілони Гвоздьової не пройшли марно, відтак гуморист показав кращий результат, аніж в минулому ефірі.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Аніта Луценко та Олександр Прохоров станцювали ніжні па у романтичному вальсі. Пара вийшла на паркет під пісню "Я піду в далекі гори".

Влад Яма зізнався, що танець був граційним та ніжним. Катерина Кухар додала, що перенеслась у сюжет "Лісової пісні", але Аніті забракло чуйності. Таку думку заперечив Монатік, який зазначив, що пара взяла до уваги всі попередні зауваження зіркових суддів.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Аніти Луценко та Олександра Прохорова

У третьому прямому ефірі Денис Берінчик поєднав бокс і танці. Разом з Катериною Бєлявською він станцював на імпровізованому рингу запальний фокстрот. Окрім цього, пара здивувала глядачів залученням каскадерів.

Монатік зізнався, що боксер є прикладом, як можна встояти на ногах при будь-яких обставинах. Владу Ямі забракло танцю, але запал постановки компенсував це. А от Катерина Кухар зронила сльозу під час коментаря.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Дениса Берінчика та Катерини Бєлявської

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З оновленим іміджем Павло Зібров вийшов на паркет з Марією Шмельовою. Пара по-своєму пережила історію "Мулен Руж", станцювавши драматичне танго. Павло Зібров постав перед глядачами пристрасним чоловіком, кохання якого приводить до вбивства.

Влад Яма захотів побачити більш розкутий танець. Катерина Кухар зазначила, що пара є претендентами на виліт з шоу, а Монатік запевнив, що без Павла Зіброва проект буде зовсім іншим.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Зіброва та Марії Шмельової

Наступними підкорювати паркет вийшли Мішель Андраде та Євген Кот. Саме цю пару вважають найніжнішою та найромантичнішою. Це Мішель та Євген підтвердили в проникливому пасодоблі.

Монатік зазначив, що романтичну історію чуйно доповнила пісня "Несе Галя воду". Владу Ямі забракло у виступі пристрасті, що підтвердила й Катерина Кухар.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Мішель Андраде та Євгена Кота

Найзвабливіша пара шоу – Микола Тищенко та Нана – вийшла на паркет із запальним диско. Знаменитості показали "50 відтінків кохання" у ретро-стилі 90-их.

Монатік заявив, що це найяскравіша пара, від появи якої всі оживляються. Катерина Кухар зізналась, що вже переглянула всі сезони "МастерШефа", закохавшись в образ ресторатора. А Влад Яма зазначив, що Микола Тищенко вже танцює впевненіше.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Нани

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А от найнесподіваніша пара Руслан Сенічкін та Яна Цибульська перевтілились на паркеті в містера та місіс Сміт. Танцівники показали гарячі па у ф'южні.

Влад Яма підкреслив, що постановка була дуже пристрасною та щирою. Катерина Кухар зізналась, що це улюблена пара її сина, Монатік додав, що Руслан Сенічкін – небезпечний конкурент для інших учасників шоу.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської

Разом із партнером Дмитром Чапліним на паркет "Танці з зірками 2018" вийшла скандальна Оксана Марченко. Зірка станцювала румбу, в якій показала історію жінки, яка за допомогою кохання повертає віру у свої сили.

Монатік відзначив, що пара нарешті стала одним цілим, а Владу Ямі забракло впевнених па від Оксани Марченко. Водночас Катерина Кухар додала, що танцівники удосконалили свою майстерність.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Оксани Марченко та Дмитра Чапліна

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Участь Іраклі Макацарії та Яни Заєць була під питанням, адже продюсер отримав значну травму на репетиції. Однак пара все ж вийшла на паркет та станцювала запальне ча-ча-ча в ретро-постановці. Під час виступу Іраклі та Яна оголились, залишившись в одній білизні.

Влад Яма показав майстер-клас, а Катерина Кухар запитала у холостяка, чи це був стриптиз від Іраклі. Водночас Монатік з гумором відзначив, що ендорфіни були.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Харизматична Леся Нікітюк показала гарячий танець у стилі королеви бурлеску Діти фон Тіз. Телеведуча виконала па у великому келиху, після чого станцювала разом з Максимом Єжовим запальну екзотичну самбу.

Влад Яма зазначив, що Леся Нікітюк показала гарячі па. Катерина Кухар та Монатік додали, що не всі па були ідеальними, але яскрава постановка запам'ятається всім глядачам.

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Завершив третій прямий ефір виступ скандального співака Івана Дорна.

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік, танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.