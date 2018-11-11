Виборювати шанс потрапити до півфіналу шоу "Танці з зірками 2018" залишились 5 зіркових пар. 11 листопада вони вийшли на паркет з постановками, що підкорили глядачів.

Учасники шоу "Танці з зірками 2018" демонстрували складні підтримки та приголомшливі номери під пісні знаменитих українських артистів. Окрім цього, упродовж тижня пари вивчили ще один надскладний танець.

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 12 випуск: якими постановками дивували у чвертьфіналі шоу

Ефектні номери повпливали на оцінки зіркових суддів та голосування глядачів. У зоні ризику цього разу опинились Леся Нікітюк та Максим Єжов, Мішель Андраде та Женя Кот, Павло Вишняков та Юлія Сахневич.

Харизматична телеведуча вкотре поставила рекорд на проекті "Танці з зірками 2018". Леся Нікітюк та Максим Єжов вперше потрапили до зони ризику. Хоч учасники отримали низькі оцінки від суддів, їх врятували телеглядачі, віддавши велику кількість голосів.

Танець за життя станцювали Павло Вишняков і Юлія Сахневич, Мішель Андраде та Женя Кот. Пари показали одну з постановок, після чого розпочалось довгоочікуване голосування зіркових суддів. Монатік віддав свій голос за співачку, Катерина Кухар – за актора. Відтак Влад Яма повинен був вирішити, хто ж покине шоу за крок до фіналу. Хореограф проголосував за Павла Вишнякова та Юлію Сахневич.

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 11 випуск: запальні танці народів світу

За крок до півфіналу шоу покинули Мішель Андраде та Женя Кот. Співачка зізналась, що на проекті вона дуже змінилась. Попри всі труднощі артистка разом зі своїм партнером показала чудовий результат, тому, за словами Мішель, їй не соромно стояти на паркеті.

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

Танці з зірками

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.