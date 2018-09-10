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"Танці з зірками 2018": Леся Нікітюк бурхливо прокоментувала суперечку з Владом Ямою

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"Танці з зірками 2018": Леся Нікітюк бурхливо прокоментувала суперечку з Владом Ямою
/ Фото із соцмереж

Українська телеведуча Леся Нікітюк відповіла на зауваження одного з членів журі шоу "Танці з зірками 2018" Влада Ями. В третьому прямому ефірі зірка відверто сказала, що хореографу слід тримати язик за зубами.

26 серпня в Україні стартувало популярне розважальне шоу "Танці з зірками 2018". Участь у проекті взяли 14 знаменитостей. Серед них – телеведуча Леся Нікітюк. І хоч зірка з усіх сил намагається правильно повторити всі па з Максимом Єжовим, однак від критики суддів вона ніяк не може позбутись. 

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Один із зіркових членів журі Влад Яма третій ефір поспіль розкритикував танець ведучої. Спершу хореограф, коментуючи складну підтримку Лесі Нікітюк, згадав, що "забув купити драбину на дачу". На це вона з гумором відреагувала та попросила "драбину навчити танцювати". А от вже в третьому ефірі Влад Яма звернув увагу на ноги артистки, порадивши їх закривати під час танцю. На таке зауваження запальна Леся Нікітюк гостро відповіла, зазначивши, що судді треба рот закривати. 

Ображений Влад Яма помстився під час виставлення балів. За виступ пара отримала від хореографа 3 та опинилась вкінці турнірної таблиці. Однак глядачі все ж врятували Лесю Нікітюк від виходу з проекту. 

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – танець Лесі Нікітюк та Максима Єжова

 

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Вже після ефіру телеведуча записала відеозвернення, в якому назвала коментарі Влада Ями некоректними. 

Я хочу сказати, що вислови Влада Ями на мою адресу вже третій ефір підряд були некоректними, тому що він – чоловік, який довго танцює. Я ж на сцені (паркеті, – 24 канал) третій раз. І це не справедливо до мене так висловлюватись,
– заявила Леся Нікітюк. 

 

Таке зауваження телеведучої одразу ж підтримали її прихильники. Люди стали на захист Лесі Нікітюк, а одна підписниця зірки гумористично написала: "Хто така Яма і чому вона ображає нашу Лесю?"

Теги: LifeStyle Новини України Леся Нікітюк
Джерело: 24 Канал
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