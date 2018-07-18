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Танці з зірками 2018: Маша Єфросиніна кумедно відповіла на виклик Іраклі Макацарії

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Танці з зірками 2018: відповідь Маші Єфросиніної
Танці з зірками 2018: відповідь Маші Єфросиніної

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на виклик взяти участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками". Зірка погодилась скласти конкуренцію одному з холостяків – Іраклі Макацарії.

У мережі стартував один із найцікавіших естафет: зірки один одному кидають виклик для участі у проекті "Танці з зірками". Першим учасником популярного шоу став бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, який долучив Машу Єфросиніну до #танціззіркамиchallenge.

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Відповідь української телеведучої не забарилась. Маша Єфросиніна погодилась стати учасницею шоу, оголосивши про це в соцмережі. Для зірка, вбрана у національний грузинський одяг, станцювала під запальну мелодію лезгінки. 

Іраклі Макацарія передав мені виклик на участь в найгучнішому шоу країни – "Танці з зірками". Він, мабуть, думає, що якщо жодна жінка на теренах Грузії та України йому не відмовила, то і я цього не зроблю... Правильно думає! Тому я приймаю виклик Іраклі,
– кумедно зізналась Маша Єфросиніна. 

Окрім цього, телеведуча пояснила, чому вона вирішила погодитись. За словами Маші Єфросиніної, вона завжди хотіла професійно танцювати, тому це можливість для неї втілити давню мрію. 

 

Варто зазначити, що Іраклі та Маша – не єдині учасники шоу. Телеведуча передала челендж іншій українській знаменитості – боксеру Денису Берінчику. Наразі спортсмен не прокоментував виклику. 

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує цієї осені на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. Маша Єфросиніна анонсувала, що новий сезон танцювального проекту стане найемоційнішим в історії шоу. 

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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