Танці з зірками 2018: Павло Зібров відповів на популярний челендж

Український співак Павло Зібров отримав естафету від телеведучої Оксани Марченко. Зачекавши кілька днів, артист все ж опублікував відповідь щодо участі в популярному шоу "Танці з зірками".

Прихильники "Танців з зірками" затамували подих, адже вже скоро відбудеться прем'єра телепроекту. Водночас у мережі продовжується зірковий челендж, в якому знаменитості погоджуються або відмовляються від участі в другому сезоні шоу.

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Наразі свою відповідь на естафету дав співак Павло Зібров. Чоловік не одразу прийняв виклик від телеведучої Оксани Марченко: минуло кілька днів після запрошення до шоу, коли Павло Зібров все ж підтвердив свою участь у "Танцях з зірками". У ролику артист довів, що ще має "порох в порохівницях" та готовий вийти на паркет.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Сер 2018 р. о 3:01 PDT

Вкінці ролика Павло Зібров передав естафету телеведучій Валентині Хамайко. Такий вибір неабияк здивував прихильників шоу, адже жінка наразі вагітна.

Нагадаємо, що другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує 26 серпня на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська, Павло Вишняков, Мішель Андраде, Микола Тищенко, Леся Нікітюк, Злата Огневич, Оксана Марченко та Павло Зібров.