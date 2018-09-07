Танці з зірками 2018: скандальна Оксана Марченко показала пристрасні па зі своїм партнером

Телеведуча Оксана Марченко, яка є дружиною проросійського політика Віктора Медведчука, таки вийшла на паркет популярного шоу "Танці з зірками 2018". Скандальна знаменитість показала пристрасні па перед третім ефіром шоу.

"Танці з зірками 2018" вже 2 тижні розбурхують медіапростір. Українські зірки активно вивчають нові па та дивують глядачів своєю вправністю. Серед них і скандальна телеведуча Оксана Марченко, участь якої викликала чималий резонанс в країні.

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Та попри хвилю обурення як журналістів 1+1, так і українців зірка таки вийшла на паркет. Її партнером по танцю став харизматичний Дмитро Чаплін, який заявив, що дасть ту підтримку телеведучій, яку вона наразі дуже потребує.

Тепер у мережі з'явилось відео, на якому видно, як Оксана Марченко зі своїм партнером на шоу виконують пристрасні па. Ймовірно, це фрагмент танцю, який пара покаже вже у третьому прямому ефірі.

"Жінки влаштовані набагато тонше ніж чоловіки. Їм, як дихати, необхідно відчувати, любити, трансформувати цю енергію, резонувати, випромінювати. Жінки можуть жити цими почуттями, сублімувати енергію, переживати цей стан і творити, робити добрі справи, про когось піклуватися. За останній місяць в нескінченному потоці повторень рухів, невірних позицій і положень, синців, вчора на репетиції я почула дуже важливу думку – не важливо, що там у тебе зі стопами, якщо ти не відчуваєш цей танець. Важливо відчувати і, здається, з нашим наступним танцем у мене це виходить", – анонсувала Оксана Марченко.

Танці з зірками

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників.