16:39
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Танці з зірками 2018: Слава з "НеАнгелів" потрапила в лікарню під час тренування

1811 Читать новость на русском
Слава Камінська травмувалась на "Танцях з зірками"
Слава Камінська травмувалась на "Танцях з зірками" / Фото із соцмереж

Українська співачка Слава Камінська, яка є учасницею шоу "Танці з зірками", звернулась за допомогою до медиків. Під час тренування зірка отримала травму.

26 серпня стартує популярне шоу "Танці з зірками", відтак зірки активно готуються до першого виходу на паркет. Та перед прем'єрою одна з учасниць проекту отримала серйозну травму, що може повпливати на її виступ. Мова йде про співачку гурту "НеАнгели" Слава Камінська.

Читайте також: Участь Оксани Марченко в "Танцях з зірками": Маша Єфросиніна несподівано прокоментувала скандал

За словами артистки, вона травмувалась під час чергового тренування. Сталось це при виконанні хореографічної підтримки. 

Ну ось навіщо мені в 34 роки ця акробатика? А щоб красиво було і щоб всі ахнули. В результаті поки ахнула і охнула тільки я та всі, хто бачив цей політ над "гніздом зозулі". Прикро, що цю підтримку ми відмінно виконували і не один раз. Як наврочив хтось,
– розповіла Слава Камінська. 

 

Зірка зізналась, що після падіння вона відчувала страшенний біль, відтак змушена була терміново звернутись за допомогою до медиків. Слава Камінська відверто розповіла, як вона оговталась після травмування. 

"Знаєте, коли від удару забуваєш, як дихати? А потім згадуєш, але так боляче, наче всі ребра переламані і ними ж пошкоджені легені. Стогнеш, як якийсь збитий баклан і нічого не можеш вдіяти. В позі циркового бобра мене госпіталізували, де я обридалася від своєї немічності і болів в районі всієї моєї хворої душі і тіла. Пройшла купа часу, а дихати, як і раніше, боляче. А в районі попереку взагалі не описати словами, що відбувається при найменшому повороті", – зазначила Слава.

Медики порадили артистці уникати фізичних навантажень щонайменше 10 днів. Відтак її участь в "Танцях з зірками" опинилась під загрозою. Однак зірка запевнила, що в будь-якому разі вийде на паркет.

Сказали, що танцювати взагалі не бажано днів 10 (хоча яке там танцювати, якщо я в ліжко з підтримкою лягаю), і жодних навантажень. Але якщо зовсім потрібно, то перед виступом поставлять блокаду. Ось так от, мої дорогі. Що б не трапилося, на паркет я вийду, в крайньому випадку виповзу,
– запевнила Слава Камінська.

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Майбутнє гривні: що буде, якщо Україна не отримає транш МВФ
сьогодні, 16:00 Майбутнє гривні: що буде, якщо Україна не отримає транш МВФ
Тетяна Острікова
Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
сьогодні, 15:32 Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії
сьогодні, 15:05 Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії
Євгенія Мазур
Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
сьогодні, 15:01 Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
Блог Медіа
Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
сьогодні, 14:00 Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
Ігор Саджениця
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук