Танці з зірками 2018: Слава з "НеАнгелів" потрапила в лікарню під час тренування

Українська співачка Слава Камінська, яка є учасницею шоу "Танці з зірками", звернулась за допомогою до медиків. Під час тренування зірка отримала травму.

26 серпня стартує популярне шоу "Танці з зірками", відтак зірки активно готуються до першого виходу на паркет. Та перед прем'єрою одна з учасниць проекту отримала серйозну травму, що може повпливати на її виступ. Мова йде про співачку гурту "НеАнгели" Слава Камінська.

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За словами артистки, вона травмувалась під час чергового тренування. Сталось це при виконанні хореографічної підтримки.

Ну ось навіщо мені в 34 роки ця акробатика? А щоб красиво було і щоб всі ахнули. В результаті поки ахнула і охнула тільки я та всі, хто бачив цей політ над "гніздом зозулі". Прикро, що цю підтримку ми відмінно виконували і не один раз. Як наврочив хтось,

– розповіла Слава Камінська.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 19 Сер 2018 р. о 7:23 PDT

Зірка зізналась, що після падіння вона відчувала страшенний біль, відтак змушена була терміново звернутись за допомогою до медиків. Слава Камінська відверто розповіла, як вона оговталась після травмування.

"Знаєте, коли від удару забуваєш, як дихати? А потім згадуєш, але так боляче, наче всі ребра переламані і ними ж пошкоджені легені. Стогнеш, як якийсь збитий баклан і нічого не можеш вдіяти. В позі циркового бобра мене госпіталізували, де я обридалася від своєї немічності і болів в районі всієї моєї хворої душі і тіла. Пройшла купа часу, а дихати, як і раніше, боляче. А в районі попереку взагалі не описати словами, що відбувається при найменшому повороті", – зазначила Слава.

Медики порадили артистці уникати фізичних навантажень щонайменше 10 днів. Відтак її участь в "Танцях з зірками" опинилась під загрозою. Однак зірка запевнила, що в будь-якому разі вийде на паркет.

Сказали, що танцювати взагалі не бажано днів 10 (хоча яке там танцювати, якщо я в ліжко з підтримкою лягаю), і жодних навантажень. Але якщо зовсім потрібно, то перед виступом поставлять блокаду. Ось так от, мої дорогі. Що б не трапилося, на паркет я вийду, в крайньому випадку виповзу,

– запевнила Слава Камінська.