Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу
2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вийде на телеканалі 1+1 вже восени. Поки що відомо лише кілька зіркових учасників, які вийдуть на паркет та будуть змагатись за перемогу. Список учасників 2 сезону шоу "Танці з зірками" у 2018 році – далі в матеріалі.
Новий сезон шоу "Танці з зірками" 2018 вже традиційно розпочався із #танціззіркамиchallenge. Учасники шоу один за одним публікують танцювальний ролик та передають виклик іншому учаснику. У результаті цього челенджу і формується повний список учасників шоу, які будуть змагатися на паркеті вже цього сезону.
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Свою участь у шоу вже підтвердили – грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, українська телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко. Крім того, продюсери шоу заінтригували глядачів можливою участю в проекті зірки американської версії шоу – але хто це буде поки не відомо.
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками"
Іраклі Макацарія
Грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія став першим учасником шоу "Танці з зірками 2018". Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-ому році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку.
Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк 6".
Іраклі першим взяв участь у естафеті #танціззіркамиchallenge та передав челендж українській телеведучій Марії Єфросиніній.
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Гарячий холостяк офіційно заявив, що дуже хоче знайти свою половинку та вже готовий стати люблячим татом. Адже із переможницею шоу "Холостяк 6" Іраклі стосунки розірвав.
У бізнесмена вже є досвід участі у подібному шоу – в 2017 року він став учасником грузинської версії шоу "Танці з зірками" та навіть дійшов до фіналу.
Іраклі Макацарія у фіналі грузинського шоу "Танці з зірками" – дивитися відео
Маша Єфросиніна
Телеведуча Маша Єфросиніна прийняла виклик грузинського красеня Іраклі Макацарії. На своїй сторінці у соціальній мережі зірка опублікувала кумедне відео, у якому погодилась взяти участь у новому сезоні проекту та станцювала запальний танець. Окрім того, Марія передала #танціззіркамиchallenge всесвітньо відомому боксеру та володарю титулу чемпіону світу у легкій вазі Денису Берінчику.
За плечима 39-річної Марії – низка телевізійних програм, зйомки в кіно, ведення Євробачення-2005, благодійні проекти... Тепер, на "Танцях з зірками", ця успішна жінка хоче відкритися по-новому та приємно здивувати своїх прихильників.
Єфросиніна любить танцювати та часто публікує відповідні відео в своєму Instagram, особливо з маленьким сином Олександром. Під хіт "Вите надо выйти" вони разом станцювали незліченну кількість разів.
У 20 років телезірка важила 85 кг, зараз – 60 кг. Своєю історією схуднення телеведуча щиро ділиться в соцмережах та дає поради щодо того, як прийняти та полюбите себе.
Денис Берінчик
Всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик прийняв виклик від Маши Єфросиніної. На своїй сторінці у соціальній мережі спортсмен опублікував відео із боксерського рингу, у якому погодився взяти участь у новому сезоні проекту та виконав декілька танцювальних па. Окрім того, Денис передав #танціззіркамиchallenge майстру спорту зі спортивної аеробіки та тренеру Аніті Луценко.
30-річний боксер Денис Берінчик народився у Луганській області. Після школи майбутня зірка боксу закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Перший серйозний успіх прийшов до боксера у 2010-ому. Він виграв чемпіонат Міжнародної федерації студентського спорту і після цього перейшов у більш високу вагову категорію.
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Вже через рік Денис Берінчик взяв участь у Чемпіонаті світу з боксу. В першому ж бою спортсмен переміг свого опонента. В усіх наступних боях Денис впевнено тримав у руках перемогу. Згодом Денис Берінчик взяв участь в Олімпійських іграх, з яких привіз до України срібну медаль. Денис запам'ятався на Лондонській Олімпіаді тим, що після усіх своїх перемог танцював гопак.
У 2015-ому відбувся дебют Дениса на професійному ринзі, де він переміг запеклого бельгійця. Через рік боксер перейшов у легку вагову категорію. На рахунку Дениса Берінчика численні спортивні досягнення. Денис – срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України та заслужений майстер спорту України з боксу.
Аніта Луценко
Майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко прийняла виклик від Дениса Берінчика. На своїй сторінці у соціальній мережі зірка опублікувала відео, у якому займається спортом та танцює на фоні мальовничих карпатських схилів. Окрім того, Аніта передала #танціззіркамиchallenge гумористу та тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну – наразі не відомо, чи прийме він виклик.
Аніта Луценко займається спортом з 4 років. З 10-річного віку Аніта брала активну участь у найпрестижніших спортивних змаганнях. Аніта Луценко – майстер спорту та Срібна Чемпіонка Європи зі Спортивної Аеробіки, багатократна Чемпіонка України по аеробіці та фітнесу та фіналістка Чемпіонату Європи з Фітнесу.
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Луценко також має танцювальний досвід – вона була частиною шоу-балету, а нині готова поборотися за перемогу у наймасштабнішому танцювальному шоу країни.
Список учасників – доповнюється.
Танці з зірками – це шалене шоу, непередбачувані перевтілення зіркових учасників, святкова атмосфера та адреналін. Це сучасні вражаючі постановки, казкові костюми та несподівані музичні номери. В новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. За правилами проекту, 14 професійних танцівників складуть пари українським зіркам. На очах у телеглядачів вони мають продемонструвати свої танцювальні здібності та навички, які вони отримують під час виснажливих репетицій.
Виконання композицій оцінюють телеглядачі та професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов.