Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вийде на телеканалі 1+1 вже зовсім скоро, прем'єра шоу відбудеться 26 серпня. Список учасників 2 сезону шоу "Танці з зірками" у 2018 році, які вийдуть на паркет, – далі в матеріалі.

Новий сезон шоу "Танці з зірками" 2018 вже традиційно розпочався із #танціззіркамиchallenge. Учасники шоу один за одним публікують танцювальний ролик та передають виклик іншому учаснику. У результаті цього челенджу і формується повний список учасників шоу, які будуть змагатися на паркеті вже цього сезону.

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Свою участь у шоу підтвердили – грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, українська телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко, гуморист Ігор Ласточкін, співачка Слава Камінська, актор кіно і театру Павло Вишняков, співачка Мішель Андраде, телеведучий та ресторатор Микола Тищенко, співачка Злата Огнєвіч, телеведуча Леся Нікітюк, телеведуча Оксана Марченко, співак Павло Зібров, а також ведучий Руслан Сенічкін.

Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками"

Іраклі Макацарія

Грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія став першим учасником шоу "Танці з зірками 2018". Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-ому році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 5 Лип 2018 р. о 6:28 PDT

Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк 6".

Іраклі першим взяв участь у естафеті #танціззіркамиchallenge та передав челендж українській телеведучій Марії Єфросиніній.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 16 Лип 2018 р. о 2:05 PDT

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Гарячий холостяк офіційно заявив, що дуже хоче знайти свою половинку та вже готовий стати люблячим татом. Адже із переможницею шоу "Холостяк 6" Іраклі стосунки розірвав.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 17 Лип 2018 р. о 4:58 PDT

У бізнесмена вже є досвід участі у подібному шоу – в 2017 року він став учасником грузинської версії шоу "Танці з зірками" та навіть дійшов до фіналу.

Іраклі Макацарія у фіналі грузинського шоу "Танці з зірками" – дивитися відео

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна прийняла виклик грузинського красеня Іраклі Макацарії. На своїй сторінці у соціальній мережі зірка опублікувала кумедне відео, у якому погодилась взяти участь у новому сезоні проекту та станцювала запальний танець. Окрім того, Марія передала #танціззіркамиchallenge всесвітньо відомому боксеру та володарю титулу чемпіону світу у легкій вазі Денису Берінчику.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

За плечима 39-річної Марії – низка телевізійних програм, зйомки в кіно, ведення Євробачення-2005, благодійні проекти... Тепер, на "Танцях з зірками", ця успішна жінка хоче відкритися по-новому та приємно здивувати своїх прихильників.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 30 Чер 2018 р. о 10:59 PDT

Єфросиніна любить танцювати та часто публікує відповідні відео в своєму Instagram, особливо з маленьким сином Олександром. Під хіт "Вите надо выйти" вони разом станцювали незліченну кількість разів.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Січ 2018 р. о 8:49 PST

У 20 років телезірка важила 85 кг, зараз – 60 кг. Своєю історією схуднення телеведуча щиро ділиться в соцмережах та дає поради щодо того, як прийняти та полюбите себе.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 21 Гру 2017 р. о 2:27 PST

Денис Берінчик

Всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик прийняв виклик від Маши Єфросиніної. На своїй сторінці у соціальній мережі спортсмен опублікував відео із боксерського рингу, у якому погодився взяти участь у новому сезоні проекту та виконав декілька танцювальних па. Окрім того, Денис передав #танціззіркамиchallenge майстру спорту зі спортивної аеробіки та тренеру Аніті Луценко.

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 20 Лип 2018 р. о 3:43 PDT

30-річний боксер Денис Берінчик народився у Луганській області. Після школи майбутня зірка боксу закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України. Перший серйозний успіх прийшов до боксера у 2010-ому. Він виграв чемпіонат Міжнародної федерації студентського спорту і після цього перейшов у більш високу вагову категорію.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 20 Лип 2018 р. о 9:57 PDT

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Вже через рік Денис Берінчик взяв участь у Чемпіонаті світу з боксу. В першому ж бою спортсмен переміг свого опонента. В усіх наступних боях Денис впевнено тримав у руках перемогу. Згодом Денис Берінчик взяв участь в Олімпійських іграх, з яких привіз до України срібну медаль. Денис запам'ятався на Лондонській Олімпіаді тим, що після усіх своїх перемог танцював гопак.

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 24 Жов 2015 р. о 8:22 PDT

У 2015-ому відбувся дебют Дениса на професійному ринзі, де він переміг запеклого бельгійця. Через рік боксер перейшов у легку вагову категорію. На рахунку Дениса Берінчика численні спортивні досягнення. Денис – срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України та заслужений майстер спорту України з боксу.

Аніта Луценко

Майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко прийняла виклик від Дениса Берінчика. На своїй сторінці у соціальній мережі зірка опублікувала відео, у якому займається спортом та танцює на фоні мальовничих карпатських схилів.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 23 Лип 2018 р. о 3:03 PDT

Аніта Луценко займається спортом з 4 років. З 10-річного віку Аніта брала активну участь у найпрестижніших спортивних змаганнях. Аніта Луценко – майстер спорту та Срібна Чемпіонка Європи зі Спортивної Аеробіки, багатократна Чемпіонка України по аеробіці та фітнесу та фіналістка Чемпіонату Європи з Фітнесу.

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Луценко також має танцювальний досвід – вона була частиною шоу-балету, а нині готова поборотися за перемогу у наймасштабнішому танцювальному шоу країни.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 21 Чер 2018 р. о 11:26 PDT

Ігор Ласточкін

Аніта Луценко передала #танціззіркамиchallenge гумористу та тренеру Ліги сміху Ігорю Ласточкіну – і він мужньо прийняв виклик! У кумедному відео, в якому гуморист підтвердив свою участь в шоу, Ігор проводить урок у танцювальному залі і навіть намагається виконати батман. Гуморист передав #танціззіркамиchallenge із запрошенням вийти на паркет проекту співачці і солістці гурту "НЕАНГЕЛИ" Славі Камінській.

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 25 Лип 2018 р. о 3:05 PDT

Ігор Ласточкін народився у Ташкенті, столиці Узбекистану. Після школи хлопець вступив до Національної металургійної академії України в Дніпрі. Спершу Ігор збирався працювати у нафтовій промисловості, однак потім зрозумів, що це не його покликання. Незважаючи на це, Ігор все ж отримав диплом і почав кар’єру в КВН.

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 10 Лип 2018 р. о 1:29 PDT

Спершу Ігор грав за дві дніпропетровські команди. Згодом йому запропонували стати капітаном. На рахунку гумориста також ролі у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки У", "Готель Галіція".

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 16 Кві 2018 р. о 6:18 PDT

У 2015 році Ігор Ласточкін став тренером шоу "Ліга сміху". У другому сезоні проекту команда Ласточкіна стала переможницею. А ще через рік Ігор разом з Юрієм Горбуновим розділив перше місце третього чемпіонату України з гумору "Ліга Сміху", привівши дебютанта чемпіонату до кубку. У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка".

Слава Камінська

До шоу "Танці з зірками" також приєдналась учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська. На виклик Ігоря Ласточкіна артистка кумедно відреагувала. Вона начебто звернулась за допомогою до свого чоловіка – пластичного хірурга Едгара Камінського, який "вкрав" для неї ноги балерини. Наприкінці курйозного відео Слава передала естафету актору театру та кіно Павлу Вишнякову.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 27 Лип 2018 р. о 4:20 PDT

Одеситка Слава Камінська з 2006 року є вокалісткою в популярному дуеті "НеАнгели". В дитинстві артистка займалась вокалом та акробатикою. Гнучкість та пластику Слава й досі демонструє в своєму блозі, а її особливий вокал захоплює тисячі прихильників у всьому світі

Про танці вокалістка теж не забуває. Мама двох дітей нещодавно показала складне па просто посеред супермаркету. Слава сперлась на возик для продуктів, коли в ньому сидів її син Леонард. Знімок був дуже ефектним та показав, наскільки зірка готова до участі в "Танцях з зірками".

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 26 Лип 2018 р. о 8:47 PDT

Павло Вишняков

Тему "вкрадених" ніг балерини підтримав актор кіно і театру Павло Вишняков. Знаменитість вирішив зробити свій ролик пікантним, тому він з голим торсом погодився на участь у "Танцях з зірками". Павло Вишняков також зізнався, що має "бонус" – запозичені дві ноги танцівника балету. Відео вийшло звабливим та кумедним. Наприкінці ролика актор передав естафету співачці Мішель Андраде.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 30 Лип 2018 р. о 3:36 PDT

Білорус за національністю Павло Вишняков став улюбленцем українських глядачів. Актор зіграв головні ролі у серіалах "Повернення Мухтара" та "Опери за викликом". У 2015 році Павло Вишняков вирішив оселитись в Києві та навіть зізнався, що знайшов своє кохання.

Допис, поширений Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 24 Кві 2018 р. о 2:25 PDT

А от що стосується танців, то в коментарі ТСН актор зізнався, що не має значної практики, тому для нього участь у шоу буде справжнім викликом.

"Мою "танцювальну кар'єру" цілком можна охарактеризувати відомим висловом "чоловіки не танцюють". Звичайно, всі актори навчаються азам хореографії в університетах. Одного разу я навіть виконував одну з головних ролей у мюзиклі, де було багато танцювальних постановок. Але все ж вийти на паркет танцювального проекту – для мене виклик", – зазначив Павло Вишняков.

Мішель Андраде

Після звабливого ролика Павла Вишнякова виклик прийняла співачка болівійського походження Мішель Андраде. Артистка станцювала запальне латино та заговорила у ролику іспанською мовою. Наприкінці відео Мішель передала естафету ресторатору Миколі Тищенку.

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish) 1 Сер 2018 р. о 3:00 PDT

Мішель Андраде – не тільки талановита вокалістка в творчій команді Потапа, але й танцівниця, яка змалку займалась хореографією та художньою гімнастикою. Тому у кліпах та під час концертів зірка з легкістю відтворює па і демонструє неймовірну пластику свого тіла.

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish) 29 Лип 2018 р. о 1:17 PDT

Микола Тищенко

Телеведучий та ресторатор Микола Тищенко прийняв виклик співачки Мішель Андраде (Michelle Andrade) і долучився до учасників другого сезону танцювального шоу "Танці з зірками".

На своїй сторінці в Instagram Тищенко опублікував курйозне відео, в якому погодився стати учасником танцювального шоу. У ролику ресторатор одягнув фартух на голий торс і почав пританцьовуючи готувати м'ясо.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Сер 2018 р. о 6:28 PDT

Микола Тищенко володіє кількома іноземними мовами – розмовною англійською, французькою, іспанською та італійською.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 24 Лип 2018 р. о 4:46 PDT

46-річний ресторатор одружений із 23-річною красунею Аллою Барановською. Пара виховує маленького сина Давида. Це вже третій шлюб Миколи. Також у нього є син Данило – від другої дружини, Міс Україна-2008 Ірини Журавської.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 22 Лют 2018 р. о 6:37 PST

Тищенко є майстром спорту з дзюдо. Тож не дивно, що приділяє велику увагу своїй фізичній формі: кілька разів на тиждень відвідує спортзал і навіть під час подорожей не відмовляється від тренувань.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 24 Січ 2018 р. о 6:30 PST

Ресторатор кинув виклик #танціззіркамиchallenge співачці Златі Огнєвіч.

Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огневич прийняла виклик від ресторатора Миколи Тищенка і погодилась взяти участь у новому сезоні проекту "Танці з зірками".

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 6 Сер 2018 р. о 4:48 PDT

Злата Огневич (ім'я при народженні – Інна) представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2013, де посіла 3 місце. У 2014 році вона в прямому ефірі повідомляла бали від України, де привітала усіх патріотичним гаслом "Слава Україні!".

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 27 Тра 2018 р. о 3:49 PDT

Успішно балотувалася до Верховної Ради України VIII скликання за списком "Радикальної партії Олега Ляшка", але вже в 2015 році склала свої повноваження.

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 11 Кві 2018 р. о 3:25 PDT

Співачка передала естафету кумедній і талановитій Лесі Нікітюк. Знаючи оригінальність телеведучої, до челенджу вона приєднається по-особливому.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк на своїй сторінці в соціальній мережі опублікувала відео, в якому прийняла #танціззіркамиchallenge, погодившись стати учасницею проекту, а також кинула виклик ведучому бекстейджу минулого сезону шоу Артему Гагаріну і телеведучій Оксані Марченко.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Вперше про Лесю Нікітюк Україна дізналась в 2009 році, коли вона разом з подругою Ольгою Панасенко почала виступати в "Бігуді шоу". Через два роки двоє талановитих дівчат взяли участь у шоу "Розсміши коміка". Їм вдалося розсмішити гумористів на 50 000, а потім ще на 20 000 гривень.

Потім Нікютік стала ведучою програми "Орел і решка", в рамках якої вона вирушила у навколосвітню подорож. Також ведуча є автором програми про шоу-бізнес "Леся-ЗдЄся" та проекту "Навколо М".

Запальний характер ведучої та непересічне почуття гумору – точно стануть окрасою цього сезону!

Оксана Марченко

Виклик Лесі Нікітюк прийняла телеведуча Оксана Марченко, а от Артем Гагарін відмовився виходити на паркет. Хоча його ми таки побачимо в шоу, але вже в ролі ведучого.

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Навколо участі Марченко у проекті "Танці з зірками" розгорівся цілий скандал. Наприклад, творча команда телепрограми "Телевізійна служба новин" телеканалу "1+1" публічно висловила незгоду з рішенням керівництва щодо участі дружини проросійського політика Віктора Медведчука у шоу.

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 10 Сер 2018 р. о 5:29 PDT

Як відомо, Марченко є дружиною Віктора Медведчука і мамою двох дітей – Богдана і Дарини. Причому Дарина (спільна з Медведчуком дочка) – похресниця Володимира Путіна і Світлани Медведєвої.

Чоловік Оксани відомий не лише кумівством з Путіним, його політична діяльність в Україні – яскраво проросійська. У 2014 році Медведчук навіть опинився у персональному санкційному списку США проти осіб, які "загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України".

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 5 Сер 2018 р. о 3:57 PDT

У січні 2016 року активісти "Правого сектору" вимагали від керівництва телеканалу СТБ звільнення Марченко. "Оксана Марченко не має морального права працювати на українському телеканалі, будучи кумою Путіна і жінкою вбивць Василя Стуса", – наполягали тоді активісти.

У листопаді 2017-го, напередодні річниці Революції Гідності, активісти підпалили банер, що рекламував тоді нову програму Оксани Марченко на каналі "Інтер".

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 19 Гру 2017 р. о 2:37 PST

Скандальної слави зажив і "морський будиночок" родини Медведчука-Марченко: збудовано його на території дитячого санаторію у Сімеїзі, має "хатка" власний пляж (який по факту призначався для санаторію). У ЗМІ стверджують, що саме в цьому будинку Медведчук із дружиною приймали на гостини свого кума Путіна.

Павло Зібров

61-річний український співак Павло Зібров не одразу прийняв виклик від телеведучої Оксани Марченко: минуло кілька днів після запрошення до шоу, коли він все ж підтвердив свою участь у "Танцях з зірками". У ролику артист довів, що ще має "порох в порохівницях" та готовий вийти на паркет. Наразі він найстарший з усіх зіркових учасників шоу.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 14 Сер 2018 р. о 3:01 PDT

Зібров передав виклик наступній зірці – ведучій Валентині Хамайко. Такий вибір неабияк здивував прихильників шоу, адже жінка наразі вагітна четвертою дитиною. Проте вже за кілька днів ведуча відмовилась від участі в шоу, адже зараз піклується про майбутню дитину.

Співака називають справжньою "легендою української естради". Проте Зібров щодня доводить, що зарано його списувати в архіви. Співак зачитав реп з командою "Плюшевий Бруклін" про "Укрзалізницю", зібрав повний Atlas під час хелловінського діджей-сету.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 2 Сер 2018 р. о 6:54 PDT

В 2016 році Зібров анонімно взяв участь у шоу "Голос", проте своїм голосом та виконанням пісні не зміг розвернути жодного суддівського крісла і не потрапив на шоу. А тепер же готовий підкорювати ще й паркет!

Руслан Сенічкін

Останнім учасником, який прийняв зіркову естафету #танціззіркамиchallenge, став ведучий Руслан Сенічкін. В прямому ефірі "Сніданку з 1+1" суддя проекту Влад Яма, головний хореограф Олена Шоптенко, а також танцівники нового сезону передали естафету ведучому Руслану Сенічкіну і він прийняв його!

Вже всі зіркові учасники шоу відомі, інтригою залишається те, з ким же вони вийдуть на паркет!

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 16 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Танці з зірками – це шоу, в якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. До журі увійшли: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма.



В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. За правилами проекту, у шоу візьме участь 14 пар.

