"Танці з зірками 2018": Влад Яма відреагував на звинувачення Лесі Нікітюк

Баталії між хореографом та суддею шоу "Танці з зірками 2018" Владом Ямою і однією з учасниць Лесею Нікітюк продовжуються. Чоловік відреагував на звинувачення харизматичної телеведучої.

Як відомо, у третьому прямому ефірі Леся Нікітюк не стримала емоцій та гнівно відреагувала на коментар Влада Ями. Зірка сказала, що хореографу треба "рота закривати". Раніше Влад Яма порівняв одну з підтримок Лесі Нікітюк з драбиною. Після досить зухвалого зауваження учасниці шоу хореограф поставив їй всього 3 бали.

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Такі відгуки аж ніяк не сподобались харизматичній телеведучій. Леся Нікітюк записала відеозвернення, в якому назвала поведінку Влада Ями некоректною, а його зауваження – недоцільними. Леся Нікітюк додала, що хореограф танцює багато років, а вона вийшла на паркет втретє, тому йому варто це враховувати.

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У свою чергу Влад Яма опублікував допис, в якому прокоментував скандал, який розгорівся в мережі. Хореограф зазначив, що третій прямий ефір був дуже емоційним, тому "багато хто не стримував себе у висловлюваннях".

Лайливий викрик Лесі Нікітюк, звичайно, не можна було не помітити. І, так, я поставив низьку оцінку за не дуже вдалу самбу. Але якщо б я ставив оцінку лише за поведінку, то була б одиниця. Однак я все ж таки оцінив роботу і той невеликий прогрес, який пара зробила за тиждень. Але взагалі вважаю, що такі вислови не мають мати місця на шоу. Пара залишилася. Сподіваюся, вони зроблять певні висновки,

– написав Влад Яма.

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Хореограф додав, що в разі професійних змагань Лесю Нікітюк дискваліфікували б за таку реакцію на зауваження члена журі. Водночас Влад Яма пояснив, що на шоу він не тільки має хвалити учасників, але й вказувати на їх помилки.

"Я на цьому шоу, щоб казати правду і не тільки вихваляти наших учасників просто за їхню присутність на паркеті. Я за те, щоб оцінювати їхню роботу і прогрес", – додав Влад Яма.