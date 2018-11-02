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      "Танці з зірками 2018": з ким вийде на паркет співачка Мішель Андраде

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      Танці з зірками 2018: Мішель Андраде та Женя Кот
      Танці з зірками 2018: Мішель Андраде та Женя Кот / 1+1

      Співачка Мішель Андраде стала однією з фаворитів шоу "Танці з зірками 2018". Тисячі прихильників підтримують її, а зіркові судді відзначають професійно виконані па.

      Однак два ефіри поспіль артистка виходила на паркет не зі своїм партнером. Все тому, що танцівник Женя Кот потрапив до шпиталю із запаленням легенів. Лікарі заборонили йому давати фізичне навантаження та брати участь у шоу "Танці з зірками 2018". Відтак Мішель Андраде вийшла на паркет з іншим партнером – Дмитром Жуком. 

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 10 випуск: несподівана зміна партнерів і танці з суддями

      Сам Женя Кот зізнався, що йому було дуже складно вболівати за співачку, адже він відчував провину, що залишив її у таку відповідальну мить. 

      Я не вмію сидіти вдома, тим більше не вмію жити без танців: душа і тіло хочуть на сцену... Дивитися ефіри вдома, коли Мішель залишилася там сама, було дуже складно. Добре, що вона професійна артистка і моя відсутність не вплинула на її дух!
      – зазначив Женя Кот.

      За його словами, стан здоров'я вже покращився, тому після понад 2 тижнів лікування він все ж повернеться на паркет "Танці з зірками 2018". Станеться це в 11 прямому ефірі шоу, що прогримить на всю країну 4 листопада.

      "Вже третій тиждень у лікарняному ліжку, а лікарі все ще не дозволяють тренуватися, оскільки я продовжую приймати антибіотики. Але мені вдалося з ними домовитися: буду ходити до лікаря після кожного тренування! Так що чекайте Кота", – додав Женя Кот.

       

      Нагадаємо, що вкінці серпня на телеканалі "1+1" відбулась прем'єра шоу "Танці з зірками 2018". Серед учасників проекту – співачка Мішель Андраде та танцівник Женя Кот. Пару вважають однією з найромантичніших на шоу, адже всі їхні постановки вражають ніжністю. Окрім цього, за прогнозами букмекерів, саме Мішель та Женя можуть вибороти перемогу на шоу.

      Теги: Новини України LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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