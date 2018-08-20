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Танці з зірками 2018: з'явились перші кадри після травмування Слави Камінської

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Танці з зірками 2018: учасники проекту
Танці з зірками 2018: учасники проекту / Единственная

Під час репетиції шоу "Танці з зірками", Славу Камінську госпіталізували. Зірка записала відео одразу після падіння.

Як раніше повідомляв LifeStyle 24, вокалістка гурту "НеАнгели" отримала серйозну травму під час підготовки до прямих ефірів шоу "Танці з зірками". Слава Камінська впала разом зі своїм партнером, коли танцівники виконували підтримку. Як стверджує сама артистка, вона не розуміє, як це сталось, адже ці танцювальні па виконувала не вперше. 

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Внаслідок падіння Слава Камінська серйозно травмувалась. Зірку одразу госпіталізували в столичну лікарню. Медики порадили Славі не давати навантаження на спину та утриматись від танців хоча б 10 днів. Попри такі поради лікарів співачка запевнила, що все ж вийде на паркет 26 серпня. 

 

У мережі опублікували відео, на якому Слава Камінська ледь говорить. Зірка зізнається, що відчуває страшенний біль в спині та боїться, що вона зламала хребет. Відео артистка зробила до приїзду медиків. 

Щойно я впала під час підтримки, при чому лежу і ледве дихаю. Не знаю, чи зламала я собі щось чи ні. Насправді боюсь встати. Боляче навіть думати,
– зі сльозами розповіла Слава Камінська. 

 

Після обстеження в шпиталі медики поставили співачці діагноз – забій грудної клітки, 

Теги: Новини України LifeStyle Лікування
Джерело: 24 Канал
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