"Танці з зірками": Ігор Ласточкін долучився до учасників шоу
Відомий гуморист Ігор Ласточкін став новим учасником другого сезону танцювального шоу "Танці з зірками".
Артист прийняв виклик від спортсменки Аніти Луценко, яка напередодні підтвердила свою участь.
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У короткому ролику, який Ласточкін опублікував в Instagram, гуморист проводить урок у танцювальному залі і навіть намагається виконати батман.
Ігор передав естафету із запрошенням долучитися до шоу співачці та солістці гурту "Не ангели" Славі Камінській.
Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вийде на телеканалі 1+1 вже восени. Цього року у проекті візьме участь аж 14 зірок.
Джерело: 24 Канал
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