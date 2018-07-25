"Танці з зірками": Ігор Ласточкін долучився до учасників шоу

Відомий гуморист Ігор Ласточкін став новим учасником другого сезону танцювального шоу "Танці з зірками".

Артист прийняв виклик від спортсменки Аніти Луценко, яка напередодні підтвердила свою участь.

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У короткому ролику, який Ласточкін опублікував в Instagram, гуморист проводить урок у танцювальному залі і навіть намагається виконати батман.

Допис, поширений Игорь (@lastochkin_igor) 25 Лип 2018 р. о 3:05 PDT

Ігор передав естафету із запрошенням долучитися до шоу співачці та солістці гурту "Не ангели" Славі Камінській.

Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році вийде на телеканалі 1+1 вже восени. Цього року у проекті візьме участь аж 14 зірок.