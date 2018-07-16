"Танці з зірками": названо першого учасника шоу

Грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія став першим учасником шоу "Танці з зірками 2018".

Так, Іраклі першим взяв участь у естафеті #танціззіркамиchallenge, під час якої учасники нового сезону проекту передаватимуть танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу, пише ТСН.

Читайте також: Наталія Могилевська відверто зізналась, чому не вийшла вдруге на паркет з Владом Ямою

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 16 Лип 2018 р. о 2:05 PDT

Макацарія передав челендж українській телеведучій Марії Єфросиніній, але чи погодилась вона на участь у "Танцях з зірками" – наразі невідомо.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 7 Лип 2018 р. о 11:02 PDT

Нагадаємо, другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує цієї осені на каналі 1+1. суддями шоу стали Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік.

Хто такий Іраклі Макацарія? 33-річний грузинський бізнесмен та продюсер. Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні, зокрема, він був учасником шоу "Холостяк 6".