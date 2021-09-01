Тому довелося викликати правоохоронців, які затримали їх. Окрім цього виписали протокол одному з учнів навчального закладу.

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П'яні були всі

Це сталося перед початком урочистостей 1 вересня. Автомобілем, який заїхав у двір керував 18-річний юнак. А на його даху танцювали двоє неповнолітніх братів – 16 та 17 років.

Коли правоохоронці забрали їх у відділок, виявилося, що всі учасники інциденту були п'яними. Тому їм виписали протоколи. Окрім цього, на території закладу виявили й одного учня, який також прийшов на 1 вересня напідпитку.

Що загрожує за таке порушення

На двох братів і учня закладу правоохоронці склали протокол за появу у громадських місцях напідпитку. Вони заплатять лише 85 гривень штрафу.

А ось повнолітньому пощастило трішки менше. На нього склали одразу 2 протоколи:

Дрібне хуліганство – штраф від 51 до 119 гривень.

Керування транспортом у стані сп'яніння – штраф 10 200 гривень і позбавлення прав на рік.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу