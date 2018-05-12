Танцював і робив все, аби нас побачити,– Скрипка назвав ім'я палкого шанувальника ВВ з Кремля

Виявляється, у гурту "Воплі Відоплясова" є шанувальник, який посідає зараз не лише високу посаду, а й навіть був свого часу президентом Росії. Мовиться про чинного прем'єра Дмитра Медведєва.

Про це фронтмен гурту Олег Скрипка розповів у ефірі телеканалу "112. Україна".

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"Коли готувалася Олімпіада російська (у 2014 році у Сочі – "24"), була кампанія, що займалася її рекламою. І у рамках цього відбувався фестиваль Red Rocks, і ми були його хедлайнерами. Ми не зрозуміли чому ми туди потрапили, тому що там були усі росіяни. А виявляється, це було під патронатом Медвєдєва", – підкреслює музикант.

За його словами, одного разу у Сочі ВВ грали на цьому фестивалі, і їхній виступ на диво поставили дуже дивно вдень.

"Ми кажемо, що ми – нарядна команда, відтак мусимо пізніше грати. А виявилося, що це підлаштували під приїзд Медведєва. І він, виявляється, хотів подивитися ВВ, йому це подобалося. Він навіть танцював. І потім, коли ми виступили, він поїхав", – додає він.

Крім того, Скрипка розповів про ще один випадок, коли Медведєв відвідав їхній коцнерт.

"І одного разу, як я розумію, це була його передвиборча компанія, коли один його термін пройшов, і потім, коли після Медведєва Росію очолив Путін. Це сталося саме тоді, коли українці миттєво стали гарними на нетривалий час – 2012 чи 2013 рік, я вже не пам’ятаю. До цього чомусь завжди українці були поганими. А виявляється там була передвиборча компанія Путіна та передвиборча компанія Медведєва, і був якийсь маленький момент, що вони конкурували, і Медведєв там собі придумав, що може піти на другий термін. І організували автомобільні перегони Пітер – Київ, зібрали на захід українські та російські команди, і ми їхали з концертами аж до Києва. Була там сцена з російським і українським прапорами. І там на одному концерті теж присутнім був Медведєв", – зазначив виконавець.

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Як додав лідер "Воплі Відоплясова, до війни вони були дуже затребуваними музикантами в Росії, хоча зі сцени з їхнього боку не лунало жодне російське слово.