Танцюючі ведмеді та сором'язливий заєць: найкумедніші знімки відомого фотоконкурсу

В рамках проведення вже четвертого щорічного конкурсу Comedy Wildlife Photo Awards, де фотографи повинні зняти дії тварин, схожі на людей, в мережі з’явилась підбірка перших кумедних фото.

Організатори фотоконкурсу опублікували перші фото, які дуже кумедно показують світ дикої природи.

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Цього року конкурс відзначився такими світлинами як танцюючих білих ведмедів, сором’язливого зайця, лисицю, яка намагається вкрасти камеру, мураха, яка несе квітку в декілька разів більше за неї та багато інших знімків.

Заявки на фотоконкурс ще приймається до 30 червня 2018 року.