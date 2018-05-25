20:31
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Танцюючі ведмеді та сором'язливий заєць: найкумедніші знімки відомого фотоконкурсу

382 Читать новость на русском
Полярний ведмідь махає лапою
Полярний ведмідь махає лапою / www.huffingtonpost.co.za

В рамках проведення вже четвертого щорічного конкурсу Comedy Wildlife Photo Awards, де фотографи повинні зняти дії тварин, схожі на людей, в мережі з’явилась підбірка перших кумедних фото.

Організатори фотоконкурсу опублікували перші фото, які дуже кумедно показують світ дикої природи.

Читайте також: Мурахоїд, світлина якого перемогла у престижному конкурсі, виявився опудалом

Цього року конкурс відзначився такими світлинами як танцюючих білих ведмедів, сором’язливого зайця, лисицю, яка намагається вкрасти камеру, мураха, яка несе квітку в декілька разів більше за неї та багато інших знімків.

Заявки на фотоконкурс ще приймається до 30 червня 2018 року.

Теги: LifeStyle світ тварин Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук