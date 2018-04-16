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TARABAROVA заспівала про захисника Шахтаря Ракицького

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TARABAROVA
TARABAROVA / maximum.fm

Гостею сьогоднішнього ранкового шоу "Вдалий ранок" на Радіо МАКСИМУМ стала співачка TARABAROVA. Вона завітала до студії з презентацією нової пісні "Маніфест", а також натуральними лимонадами, якими пригостила ведучих шоу – Майка Сайкалі, Андрія Грищенко та Нату Романько.

Також в ефірі шоу Вдалий ранок TARABAROVA виконала кумедний кавер на власну пісню "Цунамі" – про захисника ФК "Шахтар" Ярослава Ракицького.

Ракицький славиться потужним дальнім ударом, який, утім, днями не допоміг "гірникам" перемогти Динамо. Нагадаємо, що 14 квітня кияни переграли донецький "Шахтар" із рахунком 1:0. TARABAROVA ж не залишилася осторонь українського Класичного.

Дивіться відео, як TARABAROVA заспівала про руйнівну силу Ракицького:

Дивіться також яскраві фото TARABAROVA зі студії шоу Вдалий ранок:

Джерело: 24 Канал
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