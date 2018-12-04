Таран "Яни Капу": як Росію підставила одна блондинка, або Романтична історія у скрінах

Поки світ розглядає варіації введення додаткових санкцій проти Росії через напад на українські кораблі, журналісти 24 каналу розкажуть вам, кому РФ завдячуватиме посиленню міжнародного тиску.

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Про яке відео ідеться?

Про те, на якому зафіксовано, як прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі, який переходив з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Відео нападу на український буксир:

Як стало зрозуміло із пізніше опублікованих записів переговорів російських моряків, під час цієї атаки російські прикордонні кораблі зіткнулися один з одним і отримали серйозні пошкодження, а хід подій, ймовірно, контролювався заступником голови прикордонної служби ФСБ Геннадієм Медведєвим.

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Хто злив відео тарану у мережу?

Пані на ім'я Ольга Суркова. Який стосунок вона має до корабля ВМС Росії? Жодного. Але саме з неї починається захоплива і драматична історія про щирі симпатії, дружбу і зраду України. Але почнемо з початку.

На початку цієї осені Суркова переїхала до Криму із російського Челябінська.

Син її тепер навчається в окупованому Криму. Де йому спеціально підшукали навчальний заклад із військовою кафедрою.

Зняла квартиру, за її власними зізнаннями у соцмережах – у громадян України, та почала звикати до переваг життя в окупованому Криму, по-дитячому дивуючись особливостям південного краю.

Як видно зі скрінів сторінки Суркової, її тішить і побут...

... і доступність різноманітних фруктів...

... і сам факт якісних змін у житті.

При цьому, як зрозуміло з її слів, сам Кримській півострів вона вважає не стільки окупованим, скільки "під шумок" врятованим.

Звідки вона взяла відео?

Від свого знайомого Сергія Винниченка, теж з Челябінська.

Але Крим Винниченко також любить, часто там буває і підтримує активні зв’язки із різноманітними військовослужбовцями та чиновниками різних рівнів, та колишніми колегами. Тут варто зазначити, що Винниченко – колишній співробітник ФСБ у прикордонних військах.

Так виглядає сторінка Винниченка у Facebook

Зараз він займається пошиттям військової форми для різних структурних підрозділів. Є активним учасником різних громадських організацій і рухів, які об'єднують колишніх військових, працівників спецслужб тощо. Через що, власне, і досі лишається шанованою особою у колі російських силовиків.

Сергій Винниченко має досить близькі стосунки із Сурковою. Аналіз активності у соцмережах, який провели активісти ГО "Оберіг", показав, що, скоріше за все, їх об’єднує не лише робота.

До чого тут зрада України?

Бо саме зрадник і допоміг отримати Винниченку відео. За допомогою аналізу контактів Винниченка 25 листопада (коли Росія захопила наші катери), активісти вирахували людину, яка передала відео, що знімалось із палуби бойового катера РФ "Дон" для звіту керівництву.

Відео передав 47-річний Геннадій Гуськов.



Геннадій Гуськов

За даними ВМС України, проходив військову службу у Військово-морських силах на території Криму. До окупації – служив у Бахчисараї, був головним старшиною автомобільної роти підвозу пального. Після окупації не прибув на континентальну територію України у визначені пункти збору, перейшов на військову службу до російських окупантів. Влітку до Миколаївського обласного управління СБУ було передано повідомлення про його дезертирство та зраду – № 205 від 28.07.14.



Гуськов часто викладає спільні фото із "зеленими чоловічками"

Зараз Гуськов – військовослужбовець 133-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту. Ця бригада брала участь у нападі на наші катери 25 листопада.

Серед особового складу всіх озброєних терористів було поширене відео тарана буксира "Яни Капу". Отримавши це відео, з метою вислужитися перед знайомим, Гуськов перекинув його Винниченкові. Той, у свою чергу, щоб вразити жінку, перекинув відео їй. Вона, для інформування батьків, залила відео на свій канал. Так, один з доказів міжнародного злочину Росії, потрапив і загальний доступ,

– пояснив активіст ГО "Оберіг" Вадим Лабас.

При цьому Суркова навіть не одразу зрозуміла, що саме вона виклала у відкритий доступ.

Те, що це відео є доказом злочину, скоєного її державою, не зрозуміла, здається і досі.

Чому вона підставила всю Росію?

По факту, вона із щирою гордістю за дії російських військових, надала докази того, що вони порушили не лише норми міжнародного права, а і російські закони.

По-перше, росіяни не мали права захоплювати кораблі – у будь-яких територіальних водах гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права. Вод навколо окупованого Криму, на які незаконно претендує Росія, це теж стосується.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat, на основі даних про розташування кораблів, підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

Кримінальні звинувачення українцям висунули усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених. Сам факт звинувачення у "порушенні російського кордону" теж порушує укладені Росією договори – за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, "торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства". Цей документ – чинний. Відтак Росія має дотримуватися його норм. Точніше – мала би, якби була країною, яка хоч якось зважає на міжнародне право, ратифіковані нею договори, взяті на себе зобов’язання чи інші бюрократичні формальності.

Крім того, колектив видання InfoResist¸ зробивши аналіз норм російського законодавства, яким держава-агресор пояснює захоплення українських кораблів, дійшли висновку, що не просто порушили їх всі. Обстріл кораблів з використанням вертольотів і літаків у нейтральних водах, поранення українських військовослужбовців, перекидання на кораблі спецназу з подальшим захопленням підпадає під статтю 221 КК РФ "Про піратство" і за Резолюцією ГА ООН №3314 від 14 грудня 1974 року кваліфікується як акт міжнародної агресії.

Що трапилось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня.