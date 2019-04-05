Тарас Чухліб: Українській державності – 370 років

За загальноприйнятою думкою в українській історіографії, підвалини незалежності української державності закладено ще в середині 17 століття.

І зробив це український гетьман Богдан Хмельницький, утворивши Гетьманщину. Однак провідні історики України Іван Сварник та Тарас Чухліб стверджують, що мова не просто про передумови. Богданові Хмельницькому таки вдалося створити повноцінну державу із ознаками станової республіки.

"Вперше Хмельницький створює структури, які працюють суто на українську державу. Це митна, фінансова, поштова, судова служби, внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші вже зосереджувалися в державній скарбниці, а не в королівській. Отож, йшли на розвиток молодої держави. Це промовистий показник повноцінного функціонування козацької держави", – повідомив "Інституту Просвіти" Іван Сварник.

"Офіційно, на політичному рівні, називатися Україною, українським народом, українцями ми стали за часів Хмельницького, коли було укладено Зборівський договір. Бо саме від нього й розпочинається відлік створення України як держави. Тому сьогодні Україні як державі не 28 років, а принаймні 370 років", – наголосив Тарас Чухліб.

А виникнення нової національної держави на східних землях Речі Посполитої не лише ослабило цю могутню країну, а й зруйнувало габсбурзьку концепцію "східного бар’єру" в планах модернізації Священної Римської імперії,

– продовжив історик.

На той час дипломатію Української Держави визнало багато країн світу. Фахівці констатують: у геополітичній структурі Європи козацька Україна утвердилася як фактично непідлегла держава.

Більше аргументів і докладніше про витоки української державності – в інтерв'ю з істориками тут.