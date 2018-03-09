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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка

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Тарас Шевченко
Тарас Шевченко / 24 Канал

9 березня в Україні відзначають дні генія слова Тараса Шевченка. У 2018 році минає 204-а річниця від дня народження Кобзаря, твори та вірші якого знають та читають у всіх куточках світу.

Сьогодні в Україні ім'ям Тараса Шевченка названо більше тисячі географічних об’єктів, навчальних закладів та організацій.

На його честь названо астероїд 2427 Кобзар, кратер Шевченко на Меркурії та рідкісний мінерал тарасовіт.

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Чи не найбільше про Тараса Шевченка, звісно, знають на батьківщині – в Україні. І після світового визнання не знати найвідоміших віршів легендарного поета – ледь не теж, що й не бути українцем.

Тож перевір свої знання культових віршів Кобзаря у тесті та поділись результатом з друзями!

Теги: Новини України Публікації Історія Новини культури Тарас Шевченко Література Тести
Джерело: 24 Канал
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