Тарас Степаненко вирішив зайнятися боксом: відео
Півзахисник збірної України та "Шахтаря" Тарас Степаненко не гає свій час перед зборами донецького клубу. Перебуваючи ще у відпустці, футболіст проводить активні тренування.
Тарас завітав у київський зал до тренера з боксу Єгора Голуба, де й провів тренування.
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Степаненко активно відпрацьовував удар правою та лівою рукою. Відео тренування у своє Instagram опублікував тренер Єгор Голуб.
Відзначимо, що вже 22 січня "Шахтар" проведе перший спаринг після зимової відпустки. "Гірникам" протистоятиме хорватський "Хайдук".
Джерело: 24 Канал
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