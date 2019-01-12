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      Тарас Степаненко вирішив зайнятися боксом: відео

      932 Читать новость на русском
      Степаненко займається боксом
      Степаненко займається боксом / shakhtar.com

      Півзахисник збірної України та "Шахтаря" Тарас Степаненко не гає свій час перед зборами донецького клубу. Перебуваючи ще у відпустці, футболіст проводить активні тренування.

      Тарас завітав у київський зал до тренера з боксу Єгора Голуба, де й провів тренування.

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      Степаненко активно відпрацьовував удар правою та лівою рукою. Відео тренування у своє Instagram опублікував тренер Єгор Голуб.

      Відзначимо, що вже 22 січня "Шахтар" проведе перший спаринг після зимової відпустки. "Гірникам" протистоятиме хорватський "Хайдук".

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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