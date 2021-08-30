Для підтвердження своїх слів, пасажири оприлюднили відео з вагона. Його зняли в потязі № 252.

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Їли метелика й залізали під матрац

На відео спершу показали 2 тарганів, які їли мертвого нічного метелика. Це відбувалося прямісінько на підлозі вагона. Їх намагалися вбити, проте комахи розбіглись. Згодом показали й те, як тарган забігав на лежаче місце.

Там у цей момент спала людина. Проте автори запису не показали, чи справді комахи залазили на сплячого пасажира. Яка була ситуація в інших вагонах потягу – не повідомили.

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Теж про шкідників

6 серпня повідомили, що Виноградарі в Києві 9-поверхівка потерпає від нашестя тарганів. Люди скаржаться на те, що спершу комахи завелися в їх підвалі. Проте згодом почали лізти в помешкання крізь балкони.

Жителі дому намагалися травити шкідників у підвалі. Вони зняли відео, де помітно, що з вентиляційного отвору в стіні почали вилазити сотні тарганів різного розміру.