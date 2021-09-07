Таргани та запах екскрементів: у Дніпрі дошкільнят покинули в жахливих умовах – фото недбалості

До поліції Дніпра 6 вересня повідомили про 2 дітей дошкільного віку, яких залишили самих у квартирі. Коли патрульні зайшли в помешкання, там був сильний запах екскрементів і абсолютний безлад.

Окрім того, квартирою бігали таргани та було багато пляшок від алкоголю. Мовиться про квартиру на вулиці Гладкова.

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Двері відімкнула бабуся

Там перебували 2 малолітніх дітей – 4-річний хлопчик і 2-річна дівчинка. До поліції зателефонували, оскільки біля вікна помешкання стояв один із малюків і викидав на вулицю пляшки.

Сусіди повідомили патрульним, що 35-річна матір малюків перебуває в лікарні. Де був батько – невідомо. Згодом приїхала жінка, яка назвалася бабусею дітей і відімкнула двері.

Передали в інші служби

Коли правоохоронці зайшли в цю квартиру, одразу виявили дітей у брудному одязі. Кімнати, де вони перебували, було завалено мотлохом.

А ось пляшки від алкоголю всі були на кухні. На фото видно, що ними практично крили всю підлогу під раковиною. Також там бігали по стінах таргани.

Квартира, у якій виявили дошкільнят / Фото Патрульної поліції Дніпропетровщини

Патрульні передали інформацію про ймовірну недбалість у вихованні в іншу структуру. Тепер цим буде займатися ювенальна превенція та інші соціальні служби. До їх приїзду з дітьми мала бути бабуся.