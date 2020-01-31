Таргани, алкоголь і копито у холодильнику для ліків: як живуть діти у Вінницькому дитбудинку

Перевірка омбудсмена Верховної Ради з прав людини у центральних областях Валерія Ольховського виявила численні грубі порушення у Вінницькому спеціалізованому дитячому будинку. Зокрема, в установі водяться таргани, а персонал у холодильниках для ліків зберігає сало та алкоголь.

У 2019 році на фінансування цього дитячого будинку виділили 20 мільйонів гривень. Перевірка туди прийшла після повідомлень про те, що біля сміттєвих баків поруч із дитбудинком викинули велику кількість дитячих іграшок. Про це повідомляє пресслужба омбудсмена.

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Кількість персоналу дитбудинку перевищує кількість вихованців – на 121 дитину припадає 191 співробітник дитбудинку.

За словами омбудсмена Ольховського, коли він прийшов із перевіркою, їх ніхто не зустрів.

Ми зайшли в ординаторську, а там троє лікарів сидять спілкуються. У холодильнику, де повинні бути ліки, зберігався алкоголь, прострочені препарати і прострочене дитяче харчування,

– повідомив Ольховський.

За його словами, молоко зіпсувалося ще у 2019 році. Співробітники закладу пояснили це тим, що вважали терміном зберігання не 12, а 24 місяці.

На складі з продуктами і ліками помітили безліч тарганів, які живуть між стелажами і шприцами. У холодильнику для їжі замість необхідних продуктів лежали свиняче копито, старий маргарин, таргани і гнилі яблука.

Серед вихованців є дві дитини з ВІЛ-інфекцією, але ліки для них теж прострочені. Кілька препаратів не мали ліцензій в Україні.



Прострочені ліки у дитбудинку у Вінниці / Фото із сайту уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Також у поганому стані були ліжечка і матраци. У деяких дітей є лише півматраца на половину ліжка.



Ліжка у Вінницькому дитбудинку / Фото із сайту уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Директорка дитбудинку Надія Андрієвська заявила, що під час перевірки на роботі не було ні її, ні заступників. Омбудсмен прийшов о 8:30, а працювати вони починають з 9.

На думку Андрієвської, за її 13 років роботи у цій установі було багато зроблено, але "маленькі недоліки перекреслюють усю роботу".

Сало лежало не поруч з ліками, а в морозильнику. З приводу ліків – у нас було прострочені тільки чотири препарати, всі інші нормальні. Ми ці ліцензії замовили, але медсестра від хвилювання їх не надала,

– заявила вона.



Директорка дитбудинку Надія Андрієвська / Фото vlasno.info

Відзначимо, що одним з порушень також є те, що на будівлі відсутня вивіска із повною назвою – "Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи та порушеннями психіки Вінницької облради".