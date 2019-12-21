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      Тариф на транзит російського газу через Україну збільшать

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      Оржель анонсував збільшення тарифу на транзит російського газу через Україну / Міністерство енергетики

      Україна та Росія попередньо домовилися, що в новому контракті на транзит російського газу до Європи буде збільшена вартість цього транзиту.

      "У зв’язку з тим, що в нас є певне зменшення обсягів транспортування, сторони розуміють, що тариф має зростати. Тобто буде певне збільшення тарифу на транспортування (газу)", – заявив 21 грудня на брифінгу міністр енергетики України Олексій Оржель.

      Важливо: Україна і Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу

      Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів, керуючись європейськими методологіями визначення тарифу, кінцево вже визначить регулятор. Регулятор порахує, візьме вхідні дані. Але є чітке розуміння сторін: тариф певним чином має бути збільшений,
      – наголосив міністр.

      Що відомо про контракт щодо транзиту російського газу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Оржель Газпром Нафтогаз Тарифи на газ Газ Газовий контракт Міністерство енергетики та захисту довкілля Україна – Росія Ринок газу
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