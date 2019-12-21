Тариф на транзит російського газу через Україну збільшать

Україна та Росія попередньо домовилися, що в новому контракті на транзит російського газу до Європи буде збільшена вартість цього транзиту.

"У зв’язку з тим, що в нас є певне зменшення обсягів транспортування, сторони розуміють, що тариф має зростати. Тобто буде певне збільшення тарифу на транспортування (газу)", – заявив 21 грудня на брифінгу міністр енергетики України Олексій Оржель.

Важливо: Україна і Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу

Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів, керуючись європейськими методологіями визначення тарифу, кінцево вже визначить регулятор. Регулятор порахує, візьме вхідні дані. Але є чітке розуміння сторін: тариф певним чином має бути збільшений,

– наголосив міністр.

Що відомо про контракт щодо транзиту російського газу