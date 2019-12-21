Тариф на транзит російського газу через Україну збільшать
Україна та Росія попередньо домовилися, що в новому контракті на транзит російського газу до Європи буде збільшена вартість цього транзиту.
"У зв’язку з тим, що в нас є певне зменшення обсягів транспортування, сторони розуміють, що тариф має зростати. Тобто буде певне збільшення тарифу на транспортування (газу)", – заявив 21 грудня на брифінгу міністр енергетики України Олексій Оржель.
Важливо: Україна і Росія досягли принципової угоди щодо транзиту газу
Відповідне збільшення тарифу, виходячи з обсягів, керуючись європейськими методологіями визначення тарифу, кінцево вже визначить регулятор. Регулятор порахує, візьме вхідні дані. Але є чітке розуміння сторін: тариф певним чином має бути збільшений,
– наголосив міністр.
Що відомо про контракт щодо транзиту російського газу
- 21 грудня Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України до Європи та врегулювання взаємних вимог. Зауважимо, що протокол – це ще не укладений контракт на транзит газу.
- Росія також погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу у газовій справі. Цей борг Україна отримає грошима.
- Водночас Україна та Росія відмовилися від інших судових суперечок щодо газу.
- Новий контракт щодо транзиту газу сторони підпишуть терміном на 5 років з можливістю продовжити його до 10 років.