У NYT довідалися, чому Трамп не запровадив мита проти Росії та Білорусі

У середу 2 квітня, Дональд Трамп запровадив мита на імпорт, що назвав "Декларацією економічної незалежності". Однак у його списку відсутні деякі країни, зокрема Білорусь, Північна Корея і Росія.

NYT нібито довідався причину такого рішення, передає 24 Канал. Американське видання посилається на представника Білого дому, що говорив на умовах анонімності.

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Чому Росії немає в митному списку США

Низка підсанкційних країн не потрапляє під дію анонсованих у середу взаємних тарифів, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими митами".

Ба більше, раніше запроваджені американські санкції буцімто вже "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами".

Нагадаємо, окрім базової тарифної ставки у 10%, на імпорт з деяких країн введено додаткові індивідуальні мита. Жорсткіші обмеження стосуються тих держав, які, на думку адміністрації Трампа, мають несправедливі торгівельні відносини зі США.

До прикладу, Україна та Велика Британія мають сплачувати 10% мит, а от Євросоюз – 20%. Натомість Китай – 34% мит, Бангладеш – 37%, Японія – 24%, Ізраїль – 17% тощо.