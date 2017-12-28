Тарифи на електрику в Україні можуть знову зрости у 2018 році

У 2018 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує підвищити ціну на електроенергію на майже 16%.

Про це сказано на сайті регулятора.

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Підвищення має відбутися у два етапи. Так, вже з 1 січня планують підвищити оптово-ринкову ціну на 9,5%, з 1 квітня – ще на 6,1%.

У вересні 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що тарифи на електроенергію в Україні - найнижчі в Європі.