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      Тарифи на електроенергію для підприємств 2020: як формується ціна

      - Читать новость на русском
      Скільки платять підприємтсва за електроенергію / Flickr

      Ціна на електроенергію для підприємств нестабільна. Регулятор у березні встановив нові тарифи на розподіл електроенергії. Як формується ціна та скільки заплатять у різних областях України - у матеріалі сайту 24 каналу.

      Як формується ціна на ринку електроенергії?

      З 1 липня 2019 в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Населення цього не відчуло, бо для них і далі діють пільгові тарифи. Проте для підприємців багато що змінилося.

      Корисно Тарифи на електроенергію 2020: скільки заплатять українці

      Новий ринок – це європейська модель, яка успішно працює в європейських державах, серед яких Німеччина, Франція, Чехія та скандинавські країни.

      Немає фіксованих цін на електроенергію для підприємств, як це є для населення. Тепер підприємства та постачальники можуть укладати договори, в яких ціна на електроенергію прив'язана до оптових цін на електроенергетичних біржах.

      На оптові ціни впливають три фактори:

      • Ціна на біржі. Її формує ринок, тобто, якщо попит перевищує пропозицію, то ціна зростає, якщо ж пропозиція переважає попит – ціна падає.
      • Маржа постачальника, тобто націнка, яку постачальник встановлює за свої послуги.
      • Надбавка за балансування. Це сума, яку платить підприємство, якщо обсяг спожитої електроенергії за певний період значно відрізняється від погодженого з постачальником.

      Що було до цього?До 1 липня 2019 всі підприємства, які генерували електроенергію продавали її Державному підприємству "Енергоринок". При цьому ціну встановлювала держава. Після цього постачальники купували в  "Енергоринку" електроенергію, щоб постачати споживачам за однаковою ціною. Недосконалість такої системи полягала в тому, що ціну штучно створював НКРЕКП (регулятор) і вона не була ринковою.

      З тарифами на розподіл електроенергії дещо простіше, адже їх встановлює НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

      Тарифи на розподіл електроенергії

      У березні змінилися тарифи на розподіл електроенергії. Вони відрізняються за областями. За перший клас напруги найдорожче платять підприємці на Донеччині та Херсонщині, а найдешевше – підприємці у Києві, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях. Детальніше дивіться на карті.

      *Наведіть мишкою або натисніть на область.

      На карті ми показали компанії, які традиційно обслуговують області. Це переважно облгази. Якщо ваше підприємство обслуговує інша компанія, ви ймовірно знайдете її у цьому списку:

      • ДП "Регіональні електричні мережі" – 102,97
      • ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" – 82,24
      • ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" – 40,7
      • АТ "Укрзалізниця" – 208,67
      • КП "Міські електричні мережі" – 49,39
      • ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" – 116,79

      За другий клас напруги найдорожче платять підприємці Луганщини. Також дорого це обходиться споживачам із Закарпатської, Івано-Франківської, Чернігівської. Найдешевше платять підприємці у Києві – приблизно в 2-3 рази дешевше.

      *Наведіть мишкою або натисніть на область.

      На карті ми показали компанії, які традиційно обслуговують області. Це переважно облгази. Якщо ваше підприємство обслуговує інша компанія, ви ймовірно знайдете її у цьому списку:

      • ДП "Регіональні електричні мережі" – 340,236
      • ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" – 693,144
      • ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" – 716,928
      • АТ "Укрзалізниця" – 834,828
      • КП "Міські електричні мережі" – 497,22
      • ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" – 693,36

      Зверніть увагу Тарифи на газ у березні 2020: скільки заплатять українці

      Крім цього потрібно платити за тарифом на послуги з передачі електричної енергії. Його встановлює НКРЕКП. Ціна однакова для всіх і у 2020 становить 155,40 гривень за мегават-годину.

      Чому населення і бізнес платять по-різному?Підприємства споживають електроенергію за ринковою ціною, тому ціна нефіксована і залежить від ряду факторів. Для населення ціна не змінювалася з 2017 року. Є два основні тарифи (90 та 168 копійок за кіловат-годину). Ця ціна нижча собівартості електроенергії, але поки її змінювати не збираються.

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Новини України Ціни Бізнес Публікації Статті Енергетика Тарифи
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