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      Тарифи на газ у березні 2020: скільки заплатять українці

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      Тарифи на газ у березні 2020 / Колаж 24 каналу

      Нафтогаз назвав нову ціну для формування тарифу на газ для населення. Ми дізналися, як формувалася сума, яку українці отримали в платіжках у березні.

      У березні українцям прийшли дві платіжки за газ. Одна за об'єм спожитого газу у лютому, а інша за транспортування газу у березні.

      Скільки заплатять українці?

      Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 5 гривень за кубометр спожитого газу.

      Корисно: Прийшла платіжка за комуналку з великою сумою: що робити

      У лютому українці заплатили за спожитий у січні газ за тарифом 5,87 гривень за кубометр. Це на 15% дорожче за ціну у березневих платіжках.

      Як визначається тариф за спожитий газ?Ціну встановлює Нафтогаз щомісяця, але вона не може бути нижча за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України. Таким чином, до оптової ціни додають ПДВ, націнку газзбутів і Укртрансгазу.

      Ціна в другій платіжці, тобто за транспортування відрізняється в різних областях та навіть районах області. У березні найдешевше платитимуть у Києві – 0,34 гривні за кубометр газу, а найдорожче у частині Львівської області – 2,39 гривень.

      Як визначається тариф за транспортування газу?Транспортування в різних містах обходиться по-різному. Чим менше місто, тим вища ціна на платіжку за розподіл газу. В селах щільність населення низька, тому собівартість транспортування зростає. Ось чому мешканці сіл та селищ, а також малих міст платитимуть найбільше. Натомість у Києві, де щільність населення найвища, ціна - найнижча.

      У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,
      каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".

      До теми: Дві платіжки за газ об’єднають: що буде з ціною

      Дивіться на карті скільки заплатять за газ мешканці різних міст у березні. Ми підрахували суму за дві платіжки. 


      Тарифи на газ для населення / Інфографіка 24 каналу

      Заплатять всі

      Українці, які не споживали газ у лютому чи березні, все одно заплатять. Не за спожитий газ, а за його транспортування. Все через те, що для вас підрахували скільки ви спожили за період з 1 жовтня 2018 по 31 вересня 2019. Поділили все на 12 місяців, а потім цю кількість кубометрів помножили на місцевий тариф. Так вийшла фіксована ціна за транспортування, яка не залежить від того чи споживаєте ви зараз газ чи ні.

      Розберемо ціну на прикладі.
      Припустимо, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 5000 кубометрів газу, у березні заплатить 142 гривні за розподіл газу. Припустимо, що у лютому він спожив 600 кубометрів за тарифом 5 гривень. Додамо ціну за спожитий газ до ціни за транспортування і у двох платіжках побачимо загальну суму 3142 гривні.

      Про інші тарифи: Тарифи на воду у 2020 році: скільки платитимуть українці

      Навіщо одну платіжку розділили на дві?Це вимога Євросоюзу в рамках Третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші. Тому й гроші треба розділити. Теоретично, це створить вільний ринок, адже українці самі можуть обирати постачальника газу. Із зростанням конкуренції на цьому ринку, ціна падатиме, а якість кращатиме. Та все це лише в теорії. На практиці підприємства просто розділилися умовно на облгаз і облгаззбут. Тобто юридично це дві різні компанії, але фактично власник один.

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      Автор: Юлія Поскробок
      Теги: Статті Публікації Ціни Комунальні послуги Тарифи на газ Тарифи
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