Тарифи на перевезення зерна залізницею в Україні набагато вищі, ніж в Європі, – аграрії

Ініціатива "Укрзалізниці" уніфікувати тарифи на перевезення різних видів вантажів і тим самим підняти тарифи на перевезення – не той шлях, яким треба йти.

Про це в ефірі 5 каналу заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Як повідомлялося, на думку вантажовідправників, дана уніфікація тарифів – ні що інше, як приховане зростання тарифів на перевезення, яке повністю ляже на вітчизняних промисловців, що перевозять вантажі залізницею, в першу чергу це аграрії і металурги.

При цьому витрати вітчизняних промисловців внаслідок цієї ініціативи складуть близько 5 мільярдів гривень.

За словами президента української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, дана ситуація не може мати місце, оскільки в Україні, в порівнянні з Європою, і так високі тарифи на перевезення зерна.

"Для нас тарифи високі. На перевезення тонни зерна у нас тарифи набагато вищі, ніж в Європі. І ті три класи вагонів: перший, другий, третій, між ними розподіл тарифів – це не той шлях до істини, яким треба йти", – заявив Козаченко.