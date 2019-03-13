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      Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть у Києві з 1 травня: для кого і на скільки

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      1 травня 2019 зростуть тарифи на тепло та гарячу воду у Києві - для кого і на скільки
      У Києві зростуть тарифи на тепло і гарячу воду з 1 травня / Колаж 24 каналу

      Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підвищує тарифи на опалення і гарячу воду, які почнуть діяти з 1 травня 2019 року.

      Підвищення тарифів зумовлене подорожчанням газу і води.

      Читайте також: В Україні знову піднімуть ціни на гарячу воду і опалення: коли та на скільки

      Подорожчання тарифів на тепло коливатиметься від категорії користувачів. 

      Хто та скільки буде платити за централізоване опалення?

      Звичайне населення – 1611,58 гривень за 1 Гкал за наявності лічильника тепла;
      звичайне населення – 38,5 гривень за квадратний метр житла без лічильника;
      бюджетні організації – 1822,40 гривень за 1 Гкал;
      релігійні організації – 1630,73 гривень за 1 Гкал;
      інші споживачі – 1813,69 гривень за 1 Гкал.

      Вартість гарячої води буде також залежати від категорії споживачів і складе від 88,20 до 98,49 гривень за кубометр.

      Хто та скільки буде платити за гарячу воду?

      Населення при наявності підключеної рушникосушарки – 97,89 гривень за 1 кубометр;
      населення без підключеної рушникосушарки – 90,54 гривень за 1 кубометр;
      бюджетні установи – 98,49 гривень за 1 кубометр;
      релігійні організації – 89,13 гривень за 1 кубометр;
      інші споживачі – 98,07 гривень за 1 кубометр.

      У середньому, для населення ціна за опалення зросла майже на 100 гривень, а за гарячу воду – на 10 гривень. 


      Як зростуть тарифи на опалення та гарячу воду в Києві

      Раніше у Києві зросла квартплата за обслуговування будинків та прибудинкової території і тарифи на послуги з вивезення сміття.

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      Теги: Новини України Тарифи Новини Києва Енергетика ЖКГ
      Джерело: 24 канал
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