Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть у Києві з 1 травня: для кого і на скільки

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підвищує тарифи на опалення і гарячу воду, які почнуть діяти з 1 травня 2019 року.

Підвищення тарифів зумовлене подорожчанням газу і води.

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Подорожчання тарифів на тепло коливатиметься від категорії користувачів.

Хто та скільки буде платити за централізоване опалення?



Звичайне населення – 1611,58 гривень за 1 Гкал за наявності лічильника тепла;

звичайне населення – 38,5 гривень за квадратний метр житла без лічильника;

бюджетні організації – 1822,40 гривень за 1 Гкал;

релігійні організації – 1630,73 гривень за 1 Гкал;

інші споживачі – 1813,69 гривень за 1 Гкал.

Вартість гарячої води буде також залежати від категорії споживачів і складе від 88,20 до 98,49 гривень за кубометр.

Хто та скільки буде платити за гарячу воду?



Населення при наявності підключеної рушникосушарки – 97,89 гривень за 1 кубометр;

населення без підключеної рушникосушарки – 90,54 гривень за 1 кубометр;

бюджетні установи – 98,49 гривень за 1 кубометр;

релігійні організації – 89,13 гривень за 1 кубометр;

інші споживачі – 98,07 гривень за 1 кубометр.

У середньому, для населення ціна за опалення зросла майже на 100 гривень, а за гарячу воду – на 10 гривень.



Як зростуть тарифи на опалення та гарячу воду в Києві

Раніше у Києві зросла квартплата за обслуговування будинків та прибудинкової території і тарифи на послуги з вивезення сміття.