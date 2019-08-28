Тарифи не будуть знижені, це фізично неможливо, – Фурса

Тарифи – саме те, що чи не найбільше хвилює українців. І під час президентської, і під час парламентської кампанії політики активно апелювали до цього, заявляючи, що знизять тарифи для українців тільки-но прийдуть до влади. Але чи дійсно можливо це зробити – розбираємось разом з економічним експертом Сергієм Фурсою.

Як сказав Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу, зменшити тарифи не вдасться, адже це суперечить умовам співпраці України Міжнародного валютного фонду.

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Економічний експерт пояснив, що тарифи мають змінюватися у залежності від коливання цін на газ на європейських ринках і біржах.

Тарифи не будуть зменшені, це фізично неможливо. Насправді, це суперечить економічному здоровому глузду. Тарифи мають бути ринковими, – заявив Сергій.

Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський ніколи не обіцяв знизити тарифи. Мовляв, він зауважував, що вони дійсно високі, але прямих обіцянок щодо їх зниження не було.

Важливо! Президент України не має повноважень збільшувати чи зменшувати тарифи. Це питання перебуває у прямій компетенції Кабінету міністрів.



Чим займається Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу

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