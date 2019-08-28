20:39
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Тарифи не будуть знижені, це фізично неможливо, – Фурса

      1068 Читать новость на русском
      Чи можливе зниження тарифів
      Чи можливе зниження тарифів / unsplash.com

      Тарифи – саме те, що чи не найбільше хвилює українців. І під час президентської, і під час парламентської кампанії політики активно апелювали до цього, заявляючи, що знизять тарифи для українців тільки-но прийдуть до влади. Але чи дійсно можливо це зробити – розбираємось разом з економічним експертом Сергієм Фурсою.

      Як сказав Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу, зменшити тарифи не вдасться, адже це суперечить умовам співпраці України Міжнародного валютного фонду.

      Читайте також: Як перевірити, чи чесні рахунки за тепло і воду в Україні: з’явився онлайн-калькулятор

      Економічний експерт пояснив, що тарифи мають змінюватися у залежності від коливання цін на газ на європейських ринках і біржах.

      Тарифи не будуть зменшені, це фізично неможливо. Насправді, це суперечить економічному здоровому глузду. Тарифи мають бути ринковими, – заявив Сергій.

      Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський ніколи не обіцяв знизити тарифи. Мовляв, він зауважував, що вони дійсно високі, але прямих обіцянок щодо їх зниження не було. 

      Важливо! Президент України не має повноважень збільшувати чи зменшувати тарифи. Це питання перебуває у прямій компетенції Кабінету міністрів.


      Чим займається Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне інтерв'ю із Сергієм Фурсою:

       

      blog_ava
      Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      сьогодні
      9331
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Тарифи Президент України Газ Біржа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      сьогодні , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 1892
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сьогодні , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 66
      Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      сьогодні , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      233
      Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      сьогодні , 19:01 Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      345
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сьогодні , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 509
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук