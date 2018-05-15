Тарифи в громадському транспорті мають бути економічно обґрунтованими, – Гусовський

Тарифи в громадському транспорті мають бути економічно обґрунтованими. Адже дотації на роботу комунальних транспортних підприємств Києва не беруться невідомо звідки – це гроші з міського бюджету, а отже з кишені киян.

Водночас допоки у транспортній сфері царюватиме хаос, підвищення вартості проїзду жодним чином не відобразиться на якості послуг. Про це заявив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський, коментуючи інформацію про збільшення вартості проїзду у міському транспорті з 14 липня.

"Можна довго посилатися на "попередників", які колись керували нашим містом, але вони пішли геть вже чотири року тому. То скільки насправді потрібно часу, щоби у Києві врешті-решт запрацював "електронний квиток", який би дозволив контролювати фінансовий обіг в транспорті? Скільки треба років, щоби навести лад з маршрутками? Окрім того, що вони є незручними та небезпечними, ще й весь обіг коштів – це суцільно безконтрольна готівка", – заявив Сергій Гусовський.

Депутат нагадав, що маршрутки зазвичай дублюють маршрути великих автобусів, відбирають у них пасажиропотік і тільки збільшують збитковість комунального транспорту.

"Київ потребує повного перезавантаження системи громадського транспорту. Все, що для цього потрібно – це чітка політична воля, а не її імітація", – резюмував голова фракції "Самопоміч" у Київраді.