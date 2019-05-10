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      Тарута заявив колективу, що після процедури банкрутства ДМК буде працювати

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      Сергій Тарута
      Сергій Тарута / apostrophe.ua

      Дніпровський металургійний комбінат продовжить свою роботу після проведення процедури банкрутства.

      Про це заявив співвласник корпорації ІСД Сергій Тарута під час зустрічі з колективом комбінату, повідомляє "5 канал". За його словами, незважаючи на те, що завод зараз працює і забезпечений сировиною, процедура банкрутства невідворотна через агресивних кредиторів.

      Завод забезпечений сировиною, завод забезпечений ресурсами. Є проблема з боку кредиторів. Але вона усунена, і тому моя задача – дати впевненість колективу, що не потрібно слухати всякі плітки і чутки. Завод буде працювати, і я абсолютно впевнений і зроблю все можливе, щоб комбінат більше ніколи не зупинявся,
      – запевнив він.

      Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці, які свідчать про те, що зупинка ДМК у 2017 році могла бути створена штучно.

      Так, згідно зі схемою, озвученою у ЗМІ, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою генерального директора "Індустріального союзу Донбасу" Олег Мкртчан отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією журналістів, пов'язують з самим Мкртчаном родинні зв'язки. – Ред.) на виробництво продукції. Але після їх отримання кошти були виведені на компанію з кіпрською пропискою. В результаті завод залишився без обігових коштів, що змусило зупинити виробництво.

      Зараз, після реалізації схеми з виведення грошей, її організатори намагаються повісити борги на ДМК.

      Але Тарута наголосив, що проведення процедури банкрутства ніяк не відіб'ється на виробничому процесі.

      "Це не заважає тому, щоб завод стійко працював, приносив доходи підприємству, тим, хто на ньому працює, а сам комбінат розвивався", – сказав він.

      blog_ava
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      Теги: Сергій Тарута Новини Дніпра Дніпропетровська область Металургія
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