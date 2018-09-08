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"Ташкент" і екс-радник Захарченка Казаков "засвітилися" на фото з Росії

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Тимофеєв-"Ташкент" і Казаков втекли до Росії: з'явилося красномовне фото
Тимофеєв-"Ташкент" і Казаков втекли до Росії: з'явилося красномовне фото / Колаж 24 канал

У мережі з'явилося фото з Росії, на якому зображено колишнього "міністра доходів і зборів" окупаційної адміністрації на Донеччині Олександра Тимофеєва з позивним "Ташкент" і екс-радника ватажка бойовиків Олександра Захарченка – Олександра Казакова. Напередодні обидвоє "заради власної безпеки" втекли з Донбасу на територію країни-агресора.

Раніше 24 канал повідомляв, що "екс-віце-прем’єр" і колишній "міністр доходів і зборів" так званої "ДНР" Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент" втік з Донбасу до Росії. Такий крок окупант пояснював заходами власної безпеки. Разом із "Ташкентом" з Донбасу також виїхав колишній радник Захарченка Олександр Казаков.

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Згодом у сепаратиських і пропагандистських ЗМІ почало ширитися фото, на якому якраз і зображено Тимофеєва з Казаковим.

Казаков, Тимофеєв, Прилєпін, Донбас, Захарченко, Ташкент
З'явилося фото Казакова та "Ташкента" у Росії  

Як пояснив у коментарі журналістам письменник і екс-бойовик Захар Прилєпін, вони завітали до нього у підмосковний хутір Лапіно, де відзначають 9 днів з дня загибелі Захарченка.

"8-го числа у мене на хуторі в Лапіно відбувається зустріч друзів Олександра Захарченко, "ополченців", військових кореспондентів. Буде Семен Пегов, військовий і поет, Дмитро Стешин, письменник і журналіст, Деян Беріч, сербський снайпер, буде Олександр Казаков. Плануємо зустрітися, згадати та прочитати вірші", – зазначив він.

Нагадаємо, 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

Що відомо про Олександра Тимофеєва, позивний "Ташкент"? Очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР" він 12 листопада 2014 року. Його пов'язують з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що нещодавно між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Вбивство Захарченка
Джерело: 24 канал
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