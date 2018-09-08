"Ташкент", якого підірвали разом із Захарченком, втік до Росії

Колишній так звиний "віце-прем'єр" і водночас "міністр доходів і зборів" окупаційної адміністрації на Донеччині Олександр Тимофеєв, більш відомий під прізвиськом "Ташкент", покинув Донецьк і виїхав до Росії.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела в оточенні бойовиків.

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За словами співрозмовника ресурсу, Тимофеєєв покинув територію України разом із колишнім радником очільника окупантів на Донеччині Олесксанда Захарченка – Олександром Казаковим.

"Таке рішення було ухвалено з метою безпеки, повертатися до Донецька найближчим часом вони не збираються", – додав він.

Також цю інформацію у Twitter підтверлив користувач Олександр Жучковський, який, судячи з усього, брав участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

За його словами, після смерті Захарченка на окупованій території Донеччини настала "урядова криза".

Відбувається розпад владних відносин, який характеризується серйозними суперечностями не тільки між усіма політичними гравцями у "ДНР", але і між групами впливу у Москві. Не сказати, що все було гладко за життя Захарченко: за багатьма ознаками, внутрішньоелітний консенсус навколо влади "ДНР" було втрачено за багато місяців до цього. Але загибел голови "ДНР" прискорила цю кризу та привела до тупикової ситуації, яка, цілком імовірно, буде вирішуватися найближчим часом,

– стверджує він.

После гибели Главы ДНР Захарченко в республике наступил правительственный кризис. Постарался подробно написать о текущем моменте и контексте ситуации: https://t.co/QqAWcCJFJM — Александр Жучковский (@juchkovsky) September 6, 2018

Також Жучковський припустив, що Тимофеєв виїхав до Росії назавжди.

Министр Тимофеев-Ташкент покинул ДНР. Возможно навсегда. Ждём решений Народного совета и смены правящей группировки в республике. — Александр Жучковский (@juchkovsky) September 7, 2018

До слова, у попагандистських ЗМІ уже з'явився коментар Тимофеєва щодо від'їзду.

"З метою безпеки повертатись у "ДНР" найближчим часом не збираюся", – наголосив окупант.

Нагадаємо, 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.

Що відомо про Олександра Тимофеєва, позивний "Ташкент"?Очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР" він 12 листопада 2014 року. Його пов'язують з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля фейкової республіки. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що нещодавно між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.