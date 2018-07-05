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Тато погодував новонародженого груддю і став зіркою Інтернету: кумедні фото

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Тато-годувальник став зіркою Інтернету
Тато-годувальник став зіркою Інтернету / Instagram

У мешканця штату Вісконсин Максимілліана Нойбоєра і його дружини Ейпріл 26 червня народилася дівчинка Розалі. Однак, пологи для Ейпріл пройшли важко: у неї була прееклампсія, дуже високий артеріальний тиск, жінці довелося терміново робити кесарів розтин. Після чого маму забрали на лікування, а новонароджену дали у руки татові.

Про це Максимілліан повідомив виданню BBC.

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"Вийшла медсестра із нашою прекрасною донечкою. Ми пішли в дитячу кімнату. Я сів і зняв футболку, щоб пригорнути її до тіла", – розповів чоловік.

Тато-годувальник став зіркою Інтернету

Медсестра сказала Максимілліану, що дівчинку треба трошки погодувати, щоб привчити її до цього. 

Потім медсестра запитала, чи можу я дати дитині сосок, щоб привчити її до справжнього годування груддю. Я жартівник, який полюбляє пробувати все раз в житті, тож я сказав: звісно, чому б ні?
– зазначив татусь.

Потім медсестра прикріпила штучний сосок із трубкою, що вела до шприца із дитячою сумішшю до грудей чоловіка.

Тато-годувальник став зіркою Інтернету

"Я ніколи не годував груддю і навіть не думав, що колись буду. Але я був першим, хто погодував груддю нашу дитину!" – заявив Максимілліан.

Тато-годувальник став зіркою Інтернету

Теги: LifeStyle Діти Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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