Tattoo Collection 2018 у Києві: все, що треба знати про масштабний фестиваль

Мешканці та гості Києва вже звикли, що на ВДНГ регулярно проходять міжнародні та національні фестивалі. Найбільш незвичним фестивалем сезону стане Tattoo Collection 2018. З 18 по 20 травня наймасштабніший тату-фестиваль України збере понад 350 майстрів з усього світу.

Програма фестивалю сформована таким чином, щоб він захоплював не тільки працівників тату-індустрії, а й всіх без винятку гостей. Чим буде вражати Tattoo Collection 2018 та чому його варто відвідати – читайте в матеріалі.

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Змагання кращих тату-майстрів

Понад 350 майстрів з України, Німеччини, Голландії, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратів протягом всіх трьох днів фестивалю змагатимуться за кубок Golden Machine. Кожен, кому цікава тема татуювань, може спостерігати за цим видовищним процесом та оцінками професійного журі.

Безкоштовні тату

Якщо ви хоч раз в житті замислювалися над татуюванням, то кращої можливості здійснити мрію, ніж цей фестиваль, не знайти. По-перше, нелегко знайти майстрів такого рівня. По-друге, у гарного майстра важко знайти місце в графіку. По-третє, шанс зробити хороше татуювання безкоштовно буває нечасто.



На Tattoo Collection 2018 у Києві можна зробити безкоштовне тату

У вас є дві можливості отримати безкоштовне татуювання:

1. В окремій зоні робитимуть безкоштовні тату за ескізами засновника стилю Old school Нормана Колінса. Але є одне "але": дізнатися, який ескіз обрав майстер, можна буде тільки після того, як той уже буде на вашому тілі. Якщо ви довіряєте смаку майстра – ласкаво просимо до "сліпої" зони.

2. Безкоштовне татуювання можна також зробити на зоні Somersby. Тут майстер запропонує обрати один з ескізів у вигляді листочка базиліка.

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Музей татуювання

Виявляється, що Polish Tattoo Museum – єдиний музей татуювання в Центральній та Східній Європі. І організаторам вдалося перевезти його на всі три дні фестивалю. Більш того, кожен бажаючий може отримати татуювання в стилістиці Burman Tattoo від самого засновника музею – Петра Войцеховського.

Найпірсингованіша людина в світі

На фестиваль запрошений особливий гість — "залізний Рольф" — найпірсингованіша людина в світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Тіло Рольфа прикрашає 481 прокол, 20 імплантів, шрамування, спліт язика, татуювання на очних яблуках, імплантовані магніти в кінчиках пальців і інші бодімодифікації.



Залізний Рольф

Велопарад

Другий день фестивалю відкриє велопробіг татуйованих людей. Супроводжувати колону любителів тату буде спеціальний татуйований патруль і особисто глава патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, який щорічно приїжджає на Tattoo Collection за новим татуюванням. Щоб приєднатися до велопараду, треба мати тату, велосипед та приїхати о 10 ранку до старту – парку Шевченка.

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Брейк-данс і графіті

Tattoo Collection також збере багато цікавих спортивно-танцювальних активностей – зоні Breaking Battles пройдуть змагання найкращих бітбоксерів і МС України, на відкритому мікрофоні можна буде спробувати власні сили у фрістайлі, у танцювальному батлі змагатимуться 16 команд брейк-дансерів з різних міст України. А в графіті-зоні Pabst Blue Ribbon гості фестивалю зможуть власноруч розмалювати мінівени. А ще, отримати у подарунок будь-яке тату, яке зможе набити прямо на фестивалі.



На Tattoo Collection 2018 буде танцювальна зона

Музика

Щороку Tattoo Collection збирає харизматичних музичних гостей. Цього разу хедлайнером фестивалю стане любитель татуювань Сергій Міхалок, який разом зі своїм новим проектом "Ляпіс 98" виконає пісні з найвідомішого альбому гурту "Ляпіс Трубецкой" – "Ти кинула". Вдень створювати настрій будуть діджеї DJ Academy, а ввечері – енергійні рок-гурти та учасники шоу X-Фактор.

Їжа

Щоб вистачило сил на таку кількість розваг на фестивалі будуть різноманітні фуд-корти: бургери, хот-доги, буріто, морепродукти, десерти і вегетаріанська кухня.

Дитяча зона

Дітей залишати вдома теж не варто. У дитячій зоні вони зможуть побавитися на батуті та у ванній з яскравими кульками, пограти в настільні ігри, покататися на гіроскутері і нанести тимчасове тату або яскравий бодіарт.



На Tattoo Collection проведуть численні майстер-класи

Майстер-класи

Звичайно, на фестивалі будуть активності і для практикуючих тату-майстрів. В зоні майстер-класів 18 та 20 травня вони зможуть дізнатися все про дезінфекцію і стерилізацію робочого місця в тату-салоні, а 19 травня навчитися стилю Black&Gray у майстера польської студії "Voice of Ink" Сергій Бутенко.

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Благодійність

10 гривень від кожного проданого квитка на фестиваль Tattoo Collection буде перераховано на рахунок фонду "Бачити серцем". Основна мета цієї організації – всебічна підтримка родин, що виховують дітей з важкими порушеннями розвитку, сприяння в наданні їм комплексної фізичної, соціально-педагогічної, психологічної, правової, побутової допомоги. Тож на фестивалі можна буде не тільки розважитися та дізнатися багато нового, але й допомогти тим, хто цього потребує.



Частина грошей від фестивалю Tattoo Collection піде на благодійність

Tattoo Collection 2018:

Коли і де – 18-20 травня, ВДНГ

Скільки коштує: від 170 грн/придбати квитки