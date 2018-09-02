Татусева донька: Бредлі Купера підловили на сімейній прогулянці у Венеції

Поки триває Венеційський фестиваль на острові Лідо, Ірина Шейк і Бредлі Купер зі спільною донькою Леєю гостюють в Італії. У вільний час зіркові батьки насолоджуються прогулянками з донечкою.

Нові фото, на яких Бредлі Купера підловили з 1-річною донькою, з’явились на The Daily Mail.

На них голлівудський кіноактор потрапив в об'єктиви папараці під час річкової прогулянки. Купер тримав Лею на руках, заспокоюючи її від шуму морських хвиль. Хоч батько і донька виглядали дещо збентеженими, шанувальники все ж не можуть перестати милуватись сімейною ідилією. Разом з ними була присутня і зіркова матуся Ірина Шейк.

Читайте також: Модель Ірина Шейк засвітила розкішну сукню на Венеційському кінофестивалі: яскраві фото



Ірина Шейк у Венеції



Бредлі Купер з донькою Леєю



Бредлі Купер з донькою Леєю

Варто додати, що Бредлі Купер і його партнерка Ірина Шейк не перебувають в офіційному шлюбі. Кілька років тому зірки почали відносини і вже у березні 2017 року у пари народилась донька. Закохані часто виходять разом на прогулянки та не бояться демонструвати обличчя своєї підростаючої донечки, хоч і в соцмережах стараються не афішувати домашнє життя.

Нагадаємо, що на Венеційському фестивалі 2018 актор Бредлі Купер з Леді Гагою презентували довгоочікувану кінострічку "Зірка народилась". Відтак виконавці головних ролей вийшли на червону доріжку разом. Підтримати свого партнера вийшла Ірина Шейк, яка вразила своєю розкішною сукнею.