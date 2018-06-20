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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Татуювання можуть призвести до невиліковних хвороб

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Татуювання можуть спричинити хвороби
Татуювання можуть спричинити хвороби / unsplash.com

Вчені з Британії виявили, що проколи і пошкодження верхнього шару шкіри можуть спричинити важкі запальні захворювання.

Такий взаємозв’язок встановили на прикладі 31-річної жінки з Шотландії, яка скаржилася на сильні болі в коліні після сеансу нанесення татуювання, інформує BMJ Case Reports.

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Після вивчення даних, науковці встановили, що після пересадки легенів і вживання антибіотиків імунна система жінки серйозно ослабла.

Через антибіотики частки фарби з-під шкіри почали поширюватися по сполучній тканині і стали викликати хронічні запалення. Останні спричиняли слабкість в ногах.

Навіть спеціальний курс фізіотерапії та препарати, які нормалізують роботу імунної системи, не змогли позбутися хвороби.

Науковці застерігають людей з ослабленим імунітетом через перенесені хвороби не робити собі татуювання.

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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