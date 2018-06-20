Татуювання можуть призвести до невиліковних хвороб
Вчені з Британії виявили, що проколи і пошкодження верхнього шару шкіри можуть спричинити важкі запальні захворювання.
Такий взаємозв’язок встановили на прикладі 31-річної жінки з Шотландії, яка скаржилася на сильні болі в коліні після сеансу нанесення татуювання, інформує BMJ Case Reports.
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Після вивчення даних, науковці встановили, що після пересадки легенів і вживання антибіотиків імунна система жінки серйозно ослабла.
Через антибіотики частки фарби з-під шкіри почали поширюватися по сполучній тканині і стали викликати хронічні запалення. Останні спричиняли слабкість в ногах.
Навіть спеціальний курс фізіотерапії та препарати, які нормалізують роботу імунної системи, не змогли позбутися хвороби.
Науковці застерігають людей з ослабленим імунітетом через перенесені хвороби не робити собі татуювання.
Фото: Unsplash.
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