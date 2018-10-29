Tayanna несподівано приміряла весільні сукні: фото
Українська співачка Tayanna похизувалась знімками у розкішних весільних сукнях. Відповідні світлини з'явились на її сторінці в Instagram.
Артистка Tayanna, менш відома, як Тетяна Решетняк, зізналась, що мріє про розкішне весілля та хотіла б ще раз приміряти ніжний образ нареченої. Зірка опублікувала серію фото у стильних білих сукнях, чим приголомшила мережу.
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Інколи я мрію про весілля і білу сукню... Котра з них, на Ваш погляд, мені більше пасує?
– звернулась до прихильників Tayanna.
Тетяна Решетняк приміряла весільну сукню / Instagram
Tayanna в образі нареченої / Instagram
Співачка Tayanna / Instagram
Розкішні весільні сукні / Instagram
Tayanna у весільній сукні / Instagram
Тетяна Решетняк / Instagram
Наразі невідомо, чому зірка приміряла стільки весільних суконь. У мережі підозрюють, що так співачка Tayanna підбирала вбрання для фотосесії або ж нового кліпу. За інформацією ЗМІ, артистка не має бойфренда та після розлучення сама виховує сина Даніеля. Раніше їй приписували роман з вокалістом гурту KADNAY Філіпом, який є сином Дмитра та Олени Коляденко. Однак зірка спростувала чутки, запевнивши, що вони просто друзі.