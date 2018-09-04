Tayanna оголилася для чоловічого журналу: фото

Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, і режисер Алан Бадоєв стали головними героями вересневого номера чоловічого журналу XXL і знялися у пікантній фотосесії.

Нові фото Tayanna опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Tayanna заспівала пісню з рідним братом: чарівне відео

Крім того, співачка розповіла більше про свій світогляд. Зокрема вона зазначила, що асоціює себе з природою.

Я асоціюю себе з природою – ось якою вона може бути, такою і я буваю: втихомирена, спекотна, прохолодна. Немає в мені тільки стихійної лютості та жорстокості,

– написала Тетяна Решетняк.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 11:05 PDT

Жінка розповіла, що вона не дозує свої почуття.

"Мені іноді здається, що я раба кохання. Я можу віддати себе повністю", – додала артистка.

Також Tayanna відповіла, що таке, на її думку, краса та сексуальність. Вона зізналася, що "досвід, віра в себе та розуміння своєї позиції у життя – це також сексуальність".

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 5:52 PDT

"Краса – це прийняття себе такою, яка ти є. Коли ти це приймаєш, всі навколо це помічають", – наголосила Тетяна.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 3:05 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 2:14 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 4:36 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 9:08 PDT