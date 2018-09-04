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Tayanna оголилася для чоловічого журналу: фото

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Tayanna
Tayanna / XXL

Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, і режисер Алан Бадоєв стали головними героями вересневого номера чоловічого журналу XXL і знялися у пікантній фотосесії.

Нові фото Tayanna опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Крім того, співачка розповіла більше про свій світогляд. Зокрема вона зазначила, що асоціює себе з природою.

Я асоціюю себе з природою – ось якою вона може бути, такою і я буваю: втихомирена, спекотна, прохолодна. Немає в мені тільки стихійної лютості та жорстокості,
– написала Тетяна Решетняк.

Жінка розповіла, що вона не дозує свої почуття.

"Мені іноді здається, що я раба кохання. Я можу віддати себе повністю", – додала артистка.

Також Tayanna відповіла, що таке, на її думку, краса та сексуальність. Вона зізналася, що "досвід, віра в себе та розуміння своєї позиції у життя – це також сексуальність".

"Краса – це прийняття себе такою, яка ти є. Коли ти це приймаєш, всі навколо це помічають", – наголосила Тетяна.

 

Теги: LifeStyle Музика Новини України Еротика
Джерело: 24 Канал
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