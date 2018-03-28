TAYANNA опублікувала чарівне фото з сином
Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, поділилась з прихильниками чарівним знімком з сином. Цим зірка неабияк потішила прихильників у соціальній мережі Instagram.
Зірка вкрай рідко показує своїх близьких, зокрема, 5-річного сина Даніеля. Ймовірно, таким чином вона прагне вберегти його від зайвої уваги суспільства.
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Як і у всякого правила є винятки, так і соціальна мережа поповнилась милою світлиною з нащадком. Тетяна Решетняк позує перед камерою у штанах та теплій кофті жовтого кольору, а син її ніжно обіймає.
Чарівне фото вразило прихильників зірки, які відзначали їх схожість. "Як це мило", "Чарівно", "Мама і син – дивовижні", – не приховували захоплення підписники співачки. А дехто з фанатів навіть запідозрив, що Тетяна Решетняк вагітна. Наразі ж зірка не коментує цього.
Хто така Тетяна Решетняк?
Це популярна українська співачка, яка брала участь у проекті "Голос країни", після чого розпочала сольну кар'єру під псевдонімом TAYANNA. До участі у шоу Тетяна Решетняк співала у гурті "Гарячий Шоколад", однак через вагітність та конфлікт з продюсером вона покинула колектив. Нещодавно співачка вдруге боролась за шанс представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018.