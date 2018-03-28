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TAYANNA опублікувала чарівне фото з сином

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TAYANNA показала миле фото з сином
TAYANNA показала миле фото з сином

Українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома як TAYANNA, поділилась з прихильниками чарівним знімком з сином. Цим зірка неабияк потішила прихильників у соціальній мережі Instagram.

Зірка вкрай рідко показує своїх близьких, зокрема, 5-річного сина Даніеля. Ймовірно, таким чином вона прагне вберегти його від зайвої уваги суспільства.

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Як і у всякого правила є винятки, так і соціальна мережа поповнилась милою світлиною з нащадком. Тетяна Решетняк позує перед камерою у штанах та теплій кофті жовтого кольору, а син її ніжно обіймає.

Чарівне фото вразило прихильників зірки, які відзначали їх схожість. "Як це мило", "Чарівно", "Мама і син – дивовижні", – не приховували захоплення підписники співачки. А дехто з фанатів навіть запідозрив, що Тетяна Решетняк вагітна. Наразі ж зірка не коментує цього.

Mother&son ️️️ @phoenixphotog

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Хто така Тетяна Решетняк?
Це популярна українська співачка, яка брала участь у проекті "Голос країни", після чого розпочала сольну кар'єру під псевдонімом TAYANNA. До участі у шоу Тетяна Решетняк співала у гурті "Гарячий Шоколад", однак через вагітність та конфлікт з продюсером вона покинула колектив. Нещодавно співачка вдруге боролась за шанс представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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